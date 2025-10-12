12 de octubre de 2025 Inicio
Fue campeón del mundo y se pone a punto para volver a jugar y disputar el Mundial 2026

Después de varios meses afuera de las canchas, el futbolista está casi listo para retomar la actividad y podría sumarse a algún amistoso, aunque aún falta la autorización del cuerpo médico.

Por
La Selección argentina está cerca de recuperar a una de sus figuras.

La Selección argentina está cerca de recuperar a una de sus figuras.

Tras el encuentro ante Venezuela, Lionel Scaloni aún tiene varios amistosos por delante para terminar de definir el plantel que representará a la Selección argentina en el Mundial de 2026. Y en ese contexto, recibió una buena noticia: un excampeón del mundo se está poniendo a punto para volver a jugar.

El plantel de la Selección Sub 20 se retiró entre risas del vestuario.
Se trata de Lisandro Martínez, que entró en la recta final de su recuperación después de ocho meses fuera de las canchas. El defensor del Manchester United no juega desde el 2 de febrero pasado, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Según informó Olé, desde el entorno del jugador señalaron que los resultados de los últimos estudios médicos fueron alentadores: la resonancia magnética mostró una buena evolución y, en las pruebas de velocidad, Licha alcanzó picos de 33,8 kilómetros por hora, un muy buen indicador.

lisandro martinez

De todas maneras, el United quiere tomarse las cosas con calma y aún falta que el jefe médico del club, Jordan Reece, autorice al futbolista a entrenarse a la par de sus compañeros. El cuerpo técnico de la Selección tampoco está apurado y prefiere esperar una recuperación completa. Si todo sale bien, Martínez volvería a jugar a fines de octubre o principios de noviembre.

Los números de Lisandro Martínez en la Selección argentina

Lisandro Martínez debutó en la Selección argentina en marzo de 2019 en un partido amistoso ante Venezuela. Estuvo presente en todos los títulos del ciclo Scaloni: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar de ese mismo año y la Copa América 2024.

También disputó partidos de Eliminatorias para las Copas del Mundo de 2022 y 2026. En total, jugó 26 encuentros y convirtió un solo gol (ante Ecuador en los cuartos de final de la última Copa América).

