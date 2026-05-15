Cuándo sale a la venta el álbum dorado del Mundial 2026 y cuánto cuesta La versión más buscada de la colección oficial del torneo llegará pronto y solo se podrá conseguir por internet. Con 48 selecciones y 112 páginas, esta edición es la más extensa en la historia del evento. Por Agregar C5N en









El álbum dorado tiene un valor de $30.000 y es la opción más cara.

El álbum dorado de tapa dura del Mundial 2026 saldrá a la venta el 20 de mayo, según la actualización que confirmó Panini ante algunos retrasos en la producción y distribución. Se trata de la versión más exclusiva de la colección oficial de figuritas del torneo y estará disponible únicamente a través del canal online de la tienda oficial de la marca.

El álbum de tapa dura estándar, por su parte, también sufrió un corrimiento en su fecha de lanzamiento y salió el 15 de mayo, al valor de $25.000. Ambas versiones premium se suman al álbum de tapa estándar, que ya se encuentra disponible desde el lanzamiento oficial del producto a $12.000, junto a los sobres de figuritas a $2.000 cada uno.

Esta versión es la primera edición mundialista con 48 selecciones participantes, lo que llevó a Panini a afirmar que se trata de "la colección más grande de la historia". El álbum cuenta con 112 páginas distribuidas entre los planteles de todos los equipos clasificados al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

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De qué se trata el álbum dorado del Mundial 2026 El álbum dorado es la versión más premium de la colección oficial de figuritas del Mundial 2026. A diferencia del álbum estándar y del tapa dura tradicional, este formato solo podrá comprarse por internet, a través del sitio exclusivo Zona Kids, y no estará disponible en puntos de venta físicos.

Al igual que las otras versiones, el álbum dorado incluye las 112 páginas con los 48 planteles de las selecciones participantes. Cada sobre de la colección trae siete figuritas, y el desafío de completar el álbum apunta tanto a los coleccionistas habituales como a quienes se suman por primera vez a esta tradición mundialista. Álbum tapa dura Mundial 2026 Precio del álbum dorado tapa dura del Mundial 2026 El álbum dorado tiene un valor de $30.000 y es la opción más cara dentro de la gama de formatos disponibles para esta edición. Su comercialización será exclusivamente online, lo que lo convierte en un producto orientado a coleccionistas que buscan la versión más distintiva de la colección oficial. Las figuritas que se pueden pegar en esta edición son las mismas que se utilizan para las otras versiones, por lo que el precio será también de $2.000 cada paquete.