Gracias a un argentino, Italia se salvó del papelón: goleó a Israel y aseguró el repechaje para el Mundial 2026

Con un doblete del argentino Mateo Retegui, la Azzurra consiguió acomodarse en las eliminatorias de UEFA y quedó más cerca de volver a la Copa del Mundo.

La Selección de Italia le ganó a Israel por 3-0 y consiguió asegurarse el repechaje en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 , una situación angustiante para el país tetracampeón del mundo luego de no haber participado de las últimas dos ediciones.

En la previa al enfrentamiento, todos describían a Italia vs. Israel como un partido clave de cara a la clasificación a la Copa del Mundo próxima a realizarse en Canadá, Estados Unidos y México. En el marco del Grupo I, la Azzurra estaba obligada a llevarse los tres puntos para no complicar seriamente sus chances de disputar el Mundial 2026 .

Y, de la mano del futbolista argentino Mateo Retegui, la Selección dirigida por Gennaro Gattuso cumplió y goleó a su rival directo en la pelea por el segundo puesto del grupo. Con un doblete del ex-Boca Juniors , además de uno de Gianluca Mancini para liquidar el encuentro, el tetracampeón del mundo llegó a 15 puntos y dejó sin posibilidades al tercero de alcanzarlo .

Embed - DOBLETE TOP DE RETEGUI Y GOLEADA AZZURRA ANTE ISRAEL EN ÚDINE | Italia 3-0 Israel | RESUMEN

Ahora, Italia tendrá una pelea directa contra Noruega para intentar conseguir la clasificación directa al Mundial 2026 , aunque será una tarea muy complicada por la holgada diferencia de gol de los nórdicos (+26 contra +10). Así, el 13 de noviembre, el equipo liderado por Ødegaard y Haaland se enfrentará a Estonia , mientras que la Azzurra será visitante de Moldavia .

Si ambos consiguen los tres puntos, algo más que factible porque son amplios favoritos, el 16 de noviembre será una auténtica final por el primer puesto del Grupo I. En un hipotético escenario en el que ambos lleguen con la actual diferencia de gol, Italia deberá ganar 9-0 para ir directo al Mundial 2026, caso contrario quedará obligado a jugar otra vez el repechaje, donde cayó eliminado ante Macedonia del Norte en marzo de 2022.

Quiénes ya están clasificados al Mundial 2026

A través de sus redes sociales (@FIFAWorldCup), la FIFA anuncia al final de cada fecha cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial 2026 y ya hay un total de 28 países en la próxima Copa del Mundo, lo que deja un total de 20 plazas para ser completadas en los próximos meses.

En orden cronológico, las 28 selecciones clasificadas al Mundial 2026 son las siguientes: Canadá, México, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Catar, Inglaterra, Arabia Saudita, Costa de Marfil y Senegal.

Selección argentina campeón Mundial Qatar 2022 La Selección argentina buscará revalidar su título en el Mundial 2026. Redes sociales

También hay varios repechajes confirmados: