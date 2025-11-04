Stefano Di Carlo visitó a los futbolistas de River y a Marcelo Gallardo antes del Superclásico contra Boca

El flamante presidente del Millonario se reunió con los jugadores y el DT en el River Camp, luego de asumir su cargo tras imponerse en las elecciones que se realizaron el sábado en el club.

El flamante presidente de River, Stefano Di Carlo , se reunió con los futbolistas del Millonario y el entrenador Marcelo Gallardo durante el entrenamiento de este martes en Ezeiza, en la previa del Superclásico contra Boca , que se llevará a cabo el domingo por el torneo Clausura 2025. Se trató de una de sus primeras actividades al frente de la dirigencia de la institución luego de que asumiera en el cargo este lunes.

La visita de Di Carlo a los futbolistas de River se produjo mientras se espera que se defina la situación de Gallardo, cuyo contrato es hasta el 31 de diciembre. Por lo pronto, según informó el periodista Gustavo Yarroch, quien cubre diariamente al Millonario, la dirigencia le iba a ofrecer al Muñeco renovar su vínculo hasta que finalice la gestión pero ahora esa resolución fue pausada.

El equipo de Núñez volvió a entrenarse después de sufrir su cuarta derrota consecutiva en el estadio Monumental contra Gimnasia y Esgrima La Plata, lo que profundizó la tensión entre los hinchas y los jugadores , después de la frustración por la eliminación en las semifinales de la Copa Argentina contra Independiente Rivadavia. Ahora, visitará a Boca en la Bombonera el domingo desde las 16:30 por la fecha 15 del Clausura en un partido crucial.

El Millonario se ubica sexto en la tabla de la zona B del Clausura con 21 puntos y en la posición de repechaje para clasificar a la Copa Libertadores 2026 , ya que marcha tercero con 52 unidades. Luego de enfrentar a Boca, cerrará su participación de la fase regular contra Vélez en el estadio José Amalfitani.

En tanto, Di Carlo tiene 36 años y es el presidente más joven en la historia del club desde el ascenso de Antonio Vespucio Liberti (nacido en agosto de 1901) a la presidencia en 1933. Se encuentra acompañado por Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty, quienes serán sus vices y ocuparán cargos fundamentales en la mesa directiva.

La asunción de Stefano Di Carlo como presidente de River

Stefano Di Carlo asumió este lunes como nuevo presidente de River como sucesor de Jorge Brito, luego de imponerse en representación del oficialismo en las elecciones que se desarrollaron el sábado en el club tras cosechar el 61,77% de los votos. Su mandato durará hasta 2029.

Durante el acto, al cual asistieron distintos dirigentes del fútbol, entre ellos el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, Di Carlo expuso su entusiasmo por su asunción como máxima autoridad del Millonario: "Esta comisión directiva está preparada y lista para ponerse a trabajar. Los desafíos son muchos. Esto es una continuidad pero a la vez una nueva etapa con desafíos y oportunidades nuevas".

En tal sentido, remarcó la dirección de su gestión. "Tenemos que tener claro que no podemos perder de vista el objetivo y el deber histórico y constitutivo de River. Tenemos un plan y mucha rigurosidad en la manera de la implementación de ese plan. Tenemos muy claro hacia dónde tenemos que ir y no nos confundimos", expresó.

También subrayó su experiencia en el club: "Esto es una familia. Tenemos que trabajar todos juntos. Los desafíos son infinitos. Me crie en este club e hice el colegio acá. Conozco perfectamente el peso y la historia de este club. Nadie es fundacional ni viene a inventar nada".

En tanto, Di Carlo destacó el lugar del Millonario en el deporte argentino. "Toda la construcción colectiva hizo que River se convierta en un puntal. Tenemos 50 deportistas olímpicos en cada olimpiada, las divisiones inferiores que más talentos exportó al mundo y aportó a la Selección nacional, infinidad de cosas que hacemos en términos sociales, educativos y culturales. También un aporte muy importante es la casa de la Selección nacional", marcó.