La noticia de Marcelo Gallardo que pone en el vilo a los hinchas de River tras la dura derrota en el Monumental

Este lunes asumirá la nueva dirigencia del Millonario y tendrá dos momentos cruciales: el próximo fin de semana será el Superclásico y deberán analizar la continuidad del Muñeco.

River cosechó su cuarta derrota consecutiva de local

River cosechó su cuarta derrota consecutiva de local, la primera vez que ocurre en los últimos 99 años.

La última vez que Borja convirtió un gol fue en la 11° fecha del Torneo Clausura ante Rosario Central
El contundente mensaje de Borja tras errar el penal: "Queda mucha historia por contar"

Frente a ello, la nueva dirigencia enfrentará dos momentos cruciales: el próximo fin de semana será el Superclásico ante Boca y además, deberán analizar la continuidad de Marcelo Gallardo en el banco de suplentes.

La derrota frente al Lobo significó la cuarta derrota seguida de local, siendo la primera vez que ocurre en los últimos 99 años y desde lo futbolístico está dejando mucho que desear al punto que los hinchas estallaron en las tribunas con cánticos e insultos contra los jugadores.

La nueva dirigencia, que asumirá este lunes por la tarde, ya habría tomado una fuerte determinación de cara a lo que sería el futuro del ex – 10. Según el periodista que cubre el día a día del Millonario, Gustavo Yarroch, anticipó que Di Carlo le iba a ofrecer contrato hasta que finalice su gestión, sin embargo esa resolución está paralizada.

La nueva dirigencia tenía pensado anunciar en las próximas horas, en los próximos días un anuncio de Gallardo 2029, es decir, que le iban a ofrecer al Muñeco cuatro años de contrato. Han tomado la decisión de poner este anuncio en stand by. Esto está por verse si va ocurrir”, señaló en ESPN F90.

Esta noticia, va en sintonía con lo que también publicó en sus redes sociales el comunicador, Sebastián Srur quien aseguró que “hay posibilidades que Gallardo no siga”: “Hay que esperar, pero lo de ayer fue fuerte”.

Cuándo vuelve a jugar River

Marcelo Gallardo le dio el lunes libre al plantel y los futbolistas se reencontrarán el martes por la mañana en River Camp para empezar a entrenar de cara al Superclásico.

Pensando en lo que serán sus próximos compromisos, el Millonario jugó su último partido de local y ahora le quedan dos choques de la primera etapa del Torneo Clausura. El próximo encuentro será el Superclásico. El choque correspondiente a la 15° fecha se disputará el domingo 9 de noviembre en La Bombonera desde las 16:30 en La Bombonera.

La última fecha previo a los playoffs también será en condición de visitante ante Vélez el domingo 16.

