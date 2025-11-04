Pasó por Boca, estuvo en Chipre y Letonia, y fue noticia por ser el verdugo de River Con pasado boquense, la figura de Gimnasia vive un gran presente luego de su paso por Europa y Emiratos Árabes. Por







El ex Boca que fue verdugo de River. Redes sociales

Marcelo “Chelo” Torres volvió a ser noticia tras marcar el gol con el que Gimnasia superó a River en el Monumental.

El delantero, surgido en las divisiones juveniles de Boca Juniors, se destacó en la Reserva pero no llegó a debutar en Primera.

Su carrera incluyó pasos por Talleres, Banfield y clubes de Chipre, Letonia y Emiratos Árabes antes de regresar al fútbol argentino.

Con 27 años, Torres atraviesa un gran momento en el Lobo, donde ya suma cinco tantos en el Torneo Clausura 2025. Marcelo Torres vive uno de los momentos más destacados de su carrera. El delantero fue el héroe en la victoria de Gimnasia y Esgrima La Plata sobre River en el Monumental, anotando el único gol del partido y sumando su quinto tanto en el Torneo Clausura. El triunfo no solo significó un respiro para el Lobo en su pelea por mantenerse en la máxima categoría, sino también un golpe anímico para el Millonario, que quedó comprometido en su lucha por ingresar a la próxima Copa Libertadores.

El festejo tuvo un sabor especial para el atacante de 27 años, quien se formó en Boca y fue uno de los goleadores más destacados de la Reserva, aunque nunca pudo debutar oficialmente con el primer equipo. A pesar de no haber tenido su oportunidad en el Xeneize, Torres se hizo un largo camino en el fútbol argentino e internacional, hasta reencontrarse con su mejor versión en el club platense.

Chelo Torres Gimnasia La carrera del Chelo Torres Marcelo Torres surgió de las divisiones juveniles de Boca, donde se destacó como goleador en la Reserva y fue parte de la Selección Argentina Sub-20 que disputó el Mundial de 2017. Pese a eso, no llegó a debutar en el primer equipo y en 2017 fue transferido a Talleres de Córdoba. En su paso por el club cordobés jugó 14 partidos y anotó tres goles.

Chelo Torres Diario Xeneize Luego pasó a Banfield, donde convirtió una vez en 15 presentaciones, antes de iniciar su experiencia internacional. En Europa defendió las camisetas del Pafos y del Akritas Chlorakas de Chipre, y del Riga FC de Letonia. Luego continuó su carrera en los Emiratos Árabes Unidos, en el United FC, donde marcó 26 goles en la temporada 2023/24, convirtiéndose en el argentino con más anotaciones en ese país.