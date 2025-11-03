Video: el insólito festejo de los hinchas de River que habían abandonado el Monumental tras el penal errado por Borja El Millonario estaba perdiendo frente a Gimnasia y algunos fanáticos se fueron antes de que finalizara el segundo tiempo. Ya en la calle, vieron la jugada desde un celular y gritaron el gol, pero Insfrán lo había atajado. Todo quedó registrado en vivo. Por







En el minuto 99, el árbitro cobró penal para River, pero Insfrán se lo atajó a Borja

River volvió a perder, aunque sobre el final pudo haber logrado un empate agónico. Sin embargo, Miguel Ángel Borja erró el penal y lo más insólito se vivió fuera del Monumental: un grupo de hinchas salieron antes de que termine el segundo tiempo, vieron la ejecución desde un celular y festejaron pensando que el colombiano lo había convertido. Todo quedó registrado por las cámaras de ESPN.

El Millonario tuvo una actuación para el olvido como local ante un Gimnasia La Plata que se juega el descenso. En el transcurso del encuentro, el Lobo logró ponerse en ventaja gracias a un penal a los 10 minutos del complemento y los dirigidos por Marcelo Gallardo no pudieron quebrantar el arco de Nelson Insfrán.

A raíz de ello, los hinchas estallaron nuevamente, cantaron contra el equipo y los jugadores no respondieron a las exigencias cosa que los murmullos y silbidos no desaparecieron e incluso, algunos simpatizantes optaron por abandonar el estadio antes que finalice el encuentro. El árbitro Arasa adicionó 9 minutos más y sobre el final sancionó penal para River por un agarrón a Martínez Quarta.

Si bien fue llamado desde el VAR para revisar la jugada, el juez decidió mantener su decisión. El encargado de la ejecución fue Borja, quien definió a la izquierda del arquero de Gimnasia, quien terminó atajando la pelota y ahogó la chance de empatar el partido.

Ya en las adyacencias del estadio, las cámaras de ESPN tomaron a los hinchas que habían salido antes y estos se enteraron de la jugada por celular. Lo más insólito se vio cuando gritaron y festejaron el penal pensando que el delantero lo había convertido, pero en realidad fue atajado por el arquero del conjunto platense.