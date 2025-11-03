3 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: el insólito festejo de los hinchas de River que habían abandonado el Monumental tras el penal errado por Borja

El Millonario estaba perdiendo frente a Gimnasia y algunos fanáticos se fueron antes de que finalizara el segundo tiempo. Ya en la calle, vieron la jugada desde un celular y gritaron el gol, pero Insfrán lo había atajado. Todo quedó registrado en vivo.

Por
En el minuto 99

En el minuto 99, el árbitro cobró penal para River, pero Insfrán se lo atajó a Borja

River volvió a perder, aunque sobre el final pudo haber logrado un empate agónico. Sin embargo, Miguel Ángel Borja erró el penal y lo más insólito se vivió fuera del Monumental: un grupo de hinchas salieron antes de que termine el segundo tiempo, vieron la ejecución desde un celular y festejaron pensando que el colombiano lo había convertido. Todo quedó registrado por las cámaras de ESPN.

La última vez que Borja convirtió un gol fue en la 11° fecha del Torneo Clausura ante Rosario Central
Te puede interesar:

El contundente mensaje de Borja tras errar el penal: "Queda mucha historia por contar"

El Millonario tuvo una actuación para el olvido como local ante un Gimnasia La Plata que se juega el descenso. En el transcurso del encuentro, el Lobo logró ponerse en ventaja gracias a un penal a los 10 minutos del complemento y los dirigidos por Marcelo Gallardo no pudieron quebrantar el arco de Nelson Insfrán.

A raíz de ello, los hinchas estallaron nuevamente, cantaron contra el equipo y los jugadores no respondieron a las exigencias cosa que los murmullos y silbidos no desaparecieron e incluso, algunos simpatizantes optaron por abandonar el estadio antes que finalice el encuentro. El árbitro Arasa adicionó 9 minutos más y sobre el final sancionó penal para River por un agarrón a Martínez Quarta.

Si bien fue llamado desde el VAR para revisar la jugada, el juez decidió mantener su decisión. El encargado de la ejecución fue Borja, quien definió a la izquierda del arquero de Gimnasia, quien terminó atajando la pelota y ahogó la chance de empatar el partido.

Ya en las adyacencias del estadio, las cámaras de ESPN tomaron a los hinchas que habían salido antes y estos se enteraron de la jugada por celular. Lo más insólito se vio cuando gritaron y festejaron el penal pensando que el delantero lo había convertido, pero en realidad fue atajado por el arquero del conjunto platense.

Embed

Finalmente, el conjunto riverplatense perdió 1 a 0 y quedó 6° en la tabla del Grupo B con 21 puntos a 11 del líder, Rosario Central. Por su parte, en la Tabla Anual está en zona de repechaje para disputar la Copa Libertadores del año próximo.

Cuándo vuelve a jugar River

En medio de una crisis futbolística, River jugó su último partido de local y ahora le quedan dos choques de la primera etapa del Torneo Clausura. El próximo encuentro será el Superclásico.

El choque correspondiente a la 15° fecha se disputará el domingo 9 de noviembre en La Bombonera desde las 16:30 en La Bombonera.

La última fecha previo a los playoffs también será en condición de visitante ante Vélez el domingo 16.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River enfrenta a Gimnasia en el Monumental.

Con un final polémico, River perdió 1 a 0 contra Gimnasia en el Monumental y se complica su clasificación a la Libertadores

Boca y River, frente a frente en un superclásico que puede sellar el pasaje a la Copa Libertadores

Boca y River, frente a frente en un superclásico que puede sellar el pasaje a la Copa Libertadores

El futuro de Borja estaría lejos de River.

River: los 3 equipos del exterior que están interesados en Miguel Borja

River y Gimnasia de La Plata jugarán este domingo en el Monumental desde las 20:30

Tras las elecciones en el club, River recibe a un complicado Gimnasia

Di Carlo viene de una familia 100% riverplatense.

Quién es Stefano Di Carlo, el presidente más joven de River desde Antonio Vespucio Liberti

Stefano Di Carlo, flamante presidente de River.

Elecciones históricas en River: Di Carlo arrasó en las urnas y es el nuevo presidente

Rating Cero

Flor Peña junto a su esposo, Ramiro Ponce de León, de vacaciones en el Caribe

Las vacaciones en familia de Flor Peña en el Caribe: "Los mejores viajes siempre son juntos"

La saga que comenzó en 2001 se acerca a su fin y Netflix ya estrenó la última película hasta el momento.
play

Esta película de una histórica saga llegó a Netflix y anticipa su final: tiene a todos pendientes

Perfecta para los amantes del drama: es una película de Netflix y tiene una historia atrapante

X-Men﻿ fue el primer gran acierto de Marvel antes del Universo Cinematográfico.

Estrella de Marvel confirmó la peor noticia: "No me contactaron..."

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están decididos a casarse pronto.

Se filtró cuándo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

El final de Stranger Things ﻿está a la vuelta de la esquina y se armó un fuerte escándalo.

Una denuncia por acoso descolocó a los fans de Stranger Things: fue una actriz a un actor

últimas noticias

Consejo clave para que el internet no funcione lento.

Cuál es el lugar menos indicado de tu casa para poner el router de tu Wifi

Hace 17 minutos

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer tremendas empanadas cortadas a cuchillo

Hace 21 minutos
Elaboración propia con ingredientes naturales y materia prima de excelencia.

El restaurante donde la cocina árabe-sefaradí mantiene viva una historia centenaria

Hace 22 minutos
¿Como tiernizar el matambre para que salga perfecto en el asado?.

Como tiernizar el matambre para que salga perfecto en el asado

Hace 31 minutos
La increíble historia que sorprendió a la comunidad científica

Pensaron que era epilepsia y depresión, pero luego de muchos años un diagnóstico cambió su vida: la increíble historia de Deborah Menzies

Hace 36 minutos