River es sorprendido por Gimnasia La Plata y pierde 1-0 en el Monumental por el torneo Clausura 2025

El Millonario, que busca acercarse a las primeras posiciones de su zona y no perderle pisada a Boca en la tabla anual por la clasificación a la Copa Libertadores 2026, enfrenta al Lobo en Núñez. El gol lo convirtió Marcelo Torres de penal.

River pierde 1-0 con Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 14 del torneo Clausura 2025. El gol lo convirtió Marcelo Torres de penal en el segundo tiempo. El árbitro es Nazareno Arasa.

El Millonario busca el triunfo para subir a la quinta posición de la zona B y no perderle pisada a Boca en la tabla anual por la clasificación a la Copa Libertadores 2026 , ya que se ubica tercero y en el puesto de repechaje. Por su parte, el Lobo pretende dar el golpe, acercarse a la zona de playoff y respirar en los promedios.

Durante el primer tiempo, River dominó ampliamente el desarrollo del partido y buscó inquietar a Gimnasia especialmente con la habilidad del colombiano Juan Fernando Quintero y del juvenil Ian Subiabre. Sin embargo, careció de ritmo para encontrar espacios en el sector defensivo del equipo platense e inquietar al arquero Nelson Insfrán.

El Millonario apenas tuvo un remate de Subiabre que atrapó Insfrán y un tiro libre de Quintero que salió desviado como chances para abrir el marcador. El Lobo, por su parte, agrupó sus líneas y buscó contraatacar sobre todo mediante el colombiano Alejandro Piedrahita.

En este marco, el equipo de Fernando Zaniratto contó con una clara posibilidad para convertir a través de Marcelo Torres pero su remate fue impreciso.

Gallardo modificó el esquema del equipo para que juegue con tres delanteros contra Gimnasia luego de la eliminación en las semifinales de la Copa Argentina contra Independiente Rivadavia de Mendoza por penales, ya que Fabricio Bustos reemplaza a Gonzalo Montiel y Subiabre a Ignacio Fernández. También Facundo Colidio comenzó el partido como titular en lugar de Sebastián Driussi pero fue reemplazado en el primer tiempo por Cristian Jaime por un inconveniente físico.

Por su parte, Zaniratto resolvió que Manuel Panaro juegue por Fabricio Corbalán y Alejandro Piedrahita por Lucas Castro contra el Millonario, luego de la derrota 2-0 con Estudiantes por el clásico de La Plata.

El equipo de Núñez enfrenta a Gimnasia en un partido crucial, ya que en caso de imponerse, además de trepar en la zona B del Clausura, acortará la distancia con Boca en la tabla anual y alcanzará 55 puntos, a solo una unidad del Xeneize en la previa del Superclásico, que se llevará a cabo en la próxima jornada.

El gol de Marcelo Torres para Gimnasia contra River por el torneo Clausura 2025

