Boca y River, frente a frente en un superclásico que puede sellar el pasaje a la Copa Libertadores

El próximo 9 de noviembre, la Bombonera será escenario de un cruce determinante: Boca, a un paso de asegurar su lugar en la Libertadores 2026, recibe a un River que necesita ganar para no quedarse afuera.

Boca y River volverán a encontrarse el sábado 9 de noviembre, desde las 16.30, en un superclásico que puede definir gran parte del futuro inmediato de ambos en la Copa Libertadores 2026.

Exequiel Zeballos erró un penal para Boca contra Estudiantes.
El equipo de Claudio Úbeda llega mejor posicionado: la agónica victoria ante Estudiantes en La Plata lo dejó con 56 puntos y a un solo empate de asegurar, al menos, el ingreso al repechaje del torneo continental. Si vence a River en la Bombonera, clasificará directamente a la fase de grupos, sin depender de otros resultados.

image

Para el conjunto de Marcelo Gallardo, el panorama es más exigente. River, que todavía debe jugar ante Gimnasia antes del clásico, está obligado a ganar para alcanzar el segundo puesto de la tabla general, la última posición directa para ingresar a la Libertadores.

En la tabla anual, Rosario Central ya se aseguró el primer lugar con 65 unidades. Boca es escolta con 56, seguido por River (52), Argentinos y Deportivo Riestra (51). Más atrás aparecen San Lorenzo (49), Barracas Central (47), y un lote de equipos que aún conservan chances matemáticas: Racing y Lanús (46), Tigre (45).

Qué le queda a cada uno:

  • Rosario Central: San Lorenzo (L) e Independiente (V).

  • Boca: River (L) y Tigre (L).

  • River: Gimnasia LP (L), Boca (V) y Vélez (V).

  • Argentinos: Belgrano (L) y Estudiantes (V).

  • Deportivo Riestra: Independiente (L) y Godoy Cruz (V).

  • San Lorenzo: Rosario Central (V) y Sarmiento (L).

  • Barracas Central: Unión (L) y Huracán (L).

  • Racing: Central Córdoba (V), Defensa y Justicia (L) y Newell’s (V).

  • Lanús: Banfield (V), San Martín SJ (V) y Atlético Tucumán (L).

  • Tigre: Belgrano (V), Estudiantes (L) y Boca (L).

Los cupos a la Libertadores 2026

  • Argentina 1: Platense (campeón del Apertura).

  • Argentina 2: campeón del Clausura LPF 2025.

  • Argentina 3: campeón de la Copa Argentina (Argentinos o Independiente Rivadavia).

  • Argentina 4: Rosario Central (mejor ubicado en la tabla anual, excluidos los campeones).

  • Argentina 5: siguiente mejor equipo en la tabla general.

  • Argentina 6: el siguiente, que accederá a la fase previa.

Si algún equipo repite título o combina clasificación por más de una vía, se reordenarán las plazas de acuerdo a la posición en la tabla anual.

La cuenta regresiva ya empezó. Boca llega con ventaja y la Bombonera promete un clima de final anticipada: un superclásico con sabor a Libertadores.

