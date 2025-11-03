3 de noviembre de 2025 Inicio
El contundente mensaje de Miguel Ángel Borja tras errar el penal: "Queda mucha historia por contar"

El delantero tuvo la oportunidad de empatar el encuentro ante Gimnasia de La Plata en la última jugada, cuando el árbitro cobró penal para el Millonario, pero el arquero se lo atajó.

La última vez que Borja convirtió un gol fue en la 11° fecha del Torneo Clausura ante Rosario Central

River perdió frente a Gimnasia de La Plata como local y agravó su crisis futbolística, ya que, además, sobre el final, tuvo la oportunidad de empatarlo tras un polémico penal, pero el arquero Nelson Insfrán, se lo atajó al delantero, Miguel Ángel Borja. A modo de disculpas, el delantero envió un mensaje por la mala situación del rendimiento personal y del equipo.

En el minuto 99, el árbitro cobró penal para River, pero Insfrán se lo atajó a Borja
El insólito festejo de los hinchas de River que habían abandonado el Monumental tras el penal errado por Borja

Ya casi en el final el encuentro, el árbitro Nazareno Arasa adicionó 9 minutos más y en lo que fue el último minuto, sancionó penal para el Millonario por un agarrón a Lucas Martínez Quarta. Si bien fue llamado desde el VAR para revisar la jugada, el juez decidió mantener su decisión. El encargado de la ejecución fue el colombiano, quien definió a la izquierda del arquero de Gimnasia, quien atajó la ejecución y ahogó la chance de empatar el partido.

El temperamento del hincha no tuvo piedad y apuntó contra todo el equipo con cánticos e insultos. Tras ello, el delantero recurrió a su cuenta de Instagram, para dejar un reflexivo mensaje a los hinchas en este duro momento que atraviesa tanto él como el equipo.

Gloria a ti mi Dios por este momento difícil, porque no tengo dudas que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe”, comenzó con el mensaje, cita de la biblia, Romano 8:28.

Al mismo tiempo, agregó: “No quisiera pasar por este tiempo de desierto, pero esto aún no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza que saldré victorioso, porque para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien”. “Gracias por los mensajes de apoyo”, concluyó acompañado con el emoticón de una gallinita.

Miguel Ángel Borja

La derrota del Millonario ante el Lobo significó la cuarta derrotas seguidas de local, siendo la primera vez que ocurre en los últimos 99 años. Mientras que, para los platenses, fue la primera vez que consigue vencer a los de Núñez en el Monumental en 20 años.

En tanto, en lo que significa el presente del delantero, lleva una larga racha sin convertir goles: la última vez que logró anotar un grito fue en la derrota en condición de local ante Rosario Central por 2 a 1 el pasado 5 de octubre en la fecha 11 del Torneo Clausura.

Cuándo vuelve a jugar River

En medio de una crisis futbolística, River jugó su último partido de local y ahora le quedan dos choques de la primera etapa del Torneo Clausura. El próximo encuentro será el Superclásico.

El choque correspondiente a la 15° fecha se disputará el domingo 9 de noviembre en La Bombonera desde las 16:30 en La Bombonera. La última fecha previo a los playoffs también será en condición de visitante ante Vélez el domingo 16.

