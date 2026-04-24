24 de abril de 2026 Inicio
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Un hombre creyó que un árbol de su patio era falso y se volvió viral

Un fenómeno viral pone en jaque la lógica urbana tras la denuncia de un residente, que documentó la presencia de un árbol anómalo en su propiedad: un ejemplar inexistente en registros y mapas satelitales que, según mediciones diarias, se desplazó de forma constante hacia su vivienda. "Estoy realmente asustado y cuestionando la vida, qué es real y qué no", sentenció.

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Un hombre se volvió viral por una insólita teoría. 

Un hombre se volvió viral por una insólita teoría. 

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Un usuario de TikTok captó la atención de millones de usuarios tras denunciar una serie de anomalías en su jardín. El hombre sostuvo que uno de los árboles en su propiedad no es un organismo real, sino un objeto impostor que se desplaza o "camina" gradualmente hacia su vivienda.

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El protagonista fundamenta su teoría en la ausencia de registros del árbol que según explica en sus videos, vive en esa misma casa desde su niñez y el árbol en cuestión no figura en ninguna de sus fotografías de infancia, como tampoco aparece en las imágenes satelitales de Google Maps. Al consultar con conocidos y vecinos, nadie parece recordar el momento en que el árbol fue plantado o apareció en el lugar.

"De acuerdo, algo huele mal por aquí, y no me gusta... esta maldita cosa no es real, no es un árbol real. No está en mis fotos de mi infancia, y ni siquiera aparece en Google Maps", explicó en uno de sus videos.

Más allá de su origen incierto, el propietario asegura que el objeto está cambiando de posición. Mediante mediciones caseras, afirma detectar una reducción significativa en la distancia entre el árbol y su casa en un lapso de pocas horas. Según sus registros, una medición nocturna arrojó 377 pies, mientras que a la mañana siguiente la distancia se había reducido a 345 pies.

"El maldito se está acercando a mí. ¿Por qué? No hay una explicación lógica, ¿qué carajo me está rastreando? Esto no es real, la vida es una maldita simulación", sostuvo el protagonista.

El hombre también destacó anomalías biológicas: asegura que, tras observar por varias horas el árbol, no vio aves ni insectos posarse en sus ramas. Además, describe que al interactuar físicamente con el tronco, la textura y el sonido no corresponden a los de la madera natural. "Todo sobre esta cosa parece falsa... no vi ningún pájaro", añadió.

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@marijoparanormal Uno de estos 2 árboles es falso, y además se mueve, pero no en cualquier dirección, sino en dirección de quien lo notó está 100% convencido de esto y le llamaron para decirle que dejara de grabar el árbol #arbol #arbolquesemueve #simulaciondelarealidad #glitchinthematrix #misterio sonido original - MaríaJosé Arce

El caso alcanzó viralidad masiva, con millones de visualizaciones en su primer video y actualizaciones constantes que mantienen audiencias de entre 4 y 6 millones de personas. La relevancia del tema llevó la historia a las cadenas de noticias nacionales en Estados Unidos.

A pesar de que el hombre denunció haber recibido una llamada de advertencia para que deje de filmar, la veracidad del caso sigue bajo debate. Mientras algunos usuarios sugieren que podría tratarse de una broma o un experimento social, otros encuentran paralelismos con fenómenos naturales reales, como la palmera que camina en la Amazonía (Socratea exorrhiza), la cual se desplaza lentamente buscando luz solar. "Estoy realmente asustado y cuestionando la vida, qué es real y qué no", sentenció.

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