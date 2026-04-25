25 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Horror en África: un cazador multimillonario murió pisoteado por cinco elefantes

Se trata del magnate estadounidense Ernie Dosio, quien se encontraba en la selva de Gabón cazando antílopes. Según informaron medios locales, cinco elefantes hembras con cría se sintieron amenazadas por el hombre y su acompañante, y los atacaron.

Por
El cazador fue sorprendido por cinco elefantes. 

El cazador fue sorprendido por cinco elefantes. 

Un cazador multimillonario de 75 años murió en África pisoteado por una manada de cinco elefantes. El trágico suceso ocurrió dentro de la densa selva de Gabón, cuando el estadounidense Ernie Dosio y su guía fueron sorprendidos y atacados por los animales, que llevaban a sus crías.

Al menos cuatro personas resultaron heridas en Sevilla, España. 
Te puede interesar:

Terror en un parque de diversiones: cayó un juego al vacío

Según informaron medios locales e internacionales como el Daily Mail, Ernie Dosio era un magnate que practicaba la caza de animales exóticos y tenía un viñedo en California, Estados Unidos.

A lo largo de su vida, recorrió África cazando todo tipo de animales como leones, elefantes, rinocerontes y leopardos. En esta ocasión se encontraba en la selva de Gabón, en una excursión de caza que salía alrededor de u$s40 mil.

Ernie Dosio 25-4-26 (1)
Dosio era reconocido por ser un aficionado a la caza de diferentes tipos de animales en África.

Dosio era reconocido por ser un aficionado a la caza de diferentes tipos de animales en África.

Sin embargo, el viernes pasado su grupo se encontró con cinco elefantes hembras con sus crías en la selva tropical de Lope-Okanda. Tanto él como su guía fueron sorprendidos por los animales, que se encontraban nerviosos y reaccionaron de manera violenta.

"Mientras estaban en el bosque, Ernie y su cazador profesional sorprendieron a cinco elefantas con una cría. Al sentirse amenazadas, las elefantas los atacaron de inmediato", expresó la empresa encargada de suministrar las escopetas y cartuchos que utilizaban para la cacería.

Según detalló el Daily Mail, el cuerpo de Dosio está siendo repatriado por la Embajada de Estados Unidos en Gabón a Lodi, California.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un hombre se volvió viral por una insólita teoría. 

Un hombre creyó que un árbol de su patio era falso y se volvió viral

play

Gualeguaychú: estudiante atacó con una cadena de moto a nueve compañeros en una escuela

Escalofriante video: un hombre se electrocutó y murió al tratar de espantar un mono del tejado

Escalofriante video: un hombre se electrocutó y murió al tratar de espantar un mono del tejado

Una joven captó risas extrañas, llantos y objetos moverse solos. 

Algo acechaba en el bosque: escuchó gritos aterradores y descubrió que no estaba sola

La modelo habló de todo en una entrevista íntima en el ciclo de Pampita.

María Susini explicó por qué no se divorció de Facundo Arana: "Es un proceso"

Nico y Daniela, a puro romance.

Se filtraron las fotos: Nico Luaces y Daniela Iker pasaron la noche juntos

Rating Cero

Fernanda Iglesias renunció al programa de María Julia Oliván

Fernanda Iglesias renunció al programa de María Julia Oliván

La pareja atravesó una fuerte crisis y supo volver a apostar en el amor.

Nicolás Repetto se separó de Florencia Raggi tras 30 años de relación

¿Todo mal entre Mac Allister y Cova?

Alexis Mac Allister reveló el motivo de una pelea con Ailén Cova: "No la pasé bien"

Las ultimas horas del Titanic ayudan a reconstruir lo ocurrido desde distintas perspectivas históricas.
play

Esta docuserie de solo 4 capítulos sobre la historia del Titanic está causando furor en HBO Max: cómo se llama

Demichelis, de novia.

Martín Demichelis tiene nueva novia en España: qué opina Evangelina Anderson

Moria opinó de todo.

Moria Casán reveló la verdad sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani: "Él odia..."

últimas noticias

Este año se esperan más de 70 lanzamientos en el mercado automotor argentino.

Invasión de autos en Argentina: eléctricos, híbridos y marcas chinas marcan el 2026

Hace 8 minutos
El cazador fue sorprendido por cinco elefantes. 

Horror en África: un cazador multimillonario murió pisoteado por cinco elefantes

Hace 11 minutos
Al menos cuatro personas resultaron heridas en Sevilla, España. 

Terror en un parque de diversiones: cayó un juego al vacío

Hace 46 minutos
Fernanda Iglesias renunció al programa de María Julia Oliván

Fernanda Iglesias renunció al programa de María Julia Oliván

Hace 1 hora
play

Aníbal Pachano y la resiliencia: "Aprender a partir de lo vivido"

Hace 1 hora