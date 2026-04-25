Horror en África: un cazador multimillonario murió pisoteado por cinco elefantes Se trata del magnate estadounidense Ernie Dosio, quien se encontraba en la selva de Gabón cazando antílopes. Según informaron medios locales, cinco elefantes hembras con cría se sintieron amenazadas por el hombre y su acompañante, y los atacaron. Por + Seguir en







El cazador fue sorprendido por cinco elefantes.

Un cazador multimillonario de 75 años murió en África pisoteado por una manada de cinco elefantes. El trágico suceso ocurrió dentro de la densa selva de Gabón, cuando el estadounidense Ernie Dosio y su guía fueron sorprendidos y atacados por los animales, que llevaban a sus crías.

Según informaron medios locales e internacionales como el Daily Mail, Ernie Dosio era un magnate que practicaba la caza de animales exóticos y tenía un viñedo en California, Estados Unidos.

A lo largo de su vida, recorrió África cazando todo tipo de animales como leones, elefantes, rinocerontes y leopardos. En esta ocasión se encontraba en la selva de Gabón, en una excursión de caza que salía alrededor de u$s40 mil.

Ernie Dosio 25-4-26 (1) Dosio era reconocido por ser un aficionado a la caza de diferentes tipos de animales en África. www.dailymail.com

Sin embargo, el viernes pasado su grupo se encontró con cinco elefantes hembras con sus crías en la selva tropical de Lope-Okanda. Tanto él como su guía fueron sorprendidos por los animales, que se encontraban nerviosos y reaccionaron de manera violenta.

"Mientras estaban en el bosque, Ernie y su cazador profesional sorprendieron a cinco elefantas con una cría. Al sentirse amenazadas, las elefantas los atacaron de inmediato", expresó la empresa encargada de suministrar las escopetas y cartuchos que utilizaban para la cacería. Según detalló el Daily Mail, el cuerpo de Dosio está siendo repatriado por la Embajada de Estados Unidos en Gabón a Lodi, California.