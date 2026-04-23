23 de abril de 2026 Inicio
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Escalofriante video: un hombre se electrocutó y murió al tratar de espantar un mono del tejado

Las cámaras de seguridad de un complejo turístico captaron el trágico momento en que un trabajador intentó ahuyentar al animal con un tubo de metal y tocó, sin querer, un cable de alta tensión. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

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Escalofriante video: un hombre se electrocutó y murió al tratar de espantar un mono del tejado

Escalofriante video: un hombre se electrocutó y murió al tratar de espantar un mono del tejado

Captura video.

Un escalofriante video se hizo viral en redes sociales: un hombre se electrocutó y murió en el acto al tratar de espantar un mono del tejado. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que se ve a la víctima fatal cómo agarra un tubo de hierro y, sin querer, toca un cable de alta tensión, generando un fogonazo.

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La víctima fue reconocida como Pradeep Raikwar, un trabajador dentro de un resort turístico ubicado en Khajuraho, en el distrito de Chhatarpur, en India.

Según informaron varios medios locales, Raikwar salió del resort para espantar a un mono que estaba molestando, corriendo por los tejados del edificio. En el video que captó la cámara de seguridad, se lo puede ver al trabajador caminar con un tubo muy largo de metal e intenta correr al animal.

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Sin embargo, en cuestión de segundos la situación se sale de control, el tubo de hierro toca un cable de alta tensión, genera un chispazo en el suelo y el hombre cae desmayado en el piso.

A pesar de que Raikwar recibió asistencia de inmediato, el hombre falleció en el lugar. Su cuerpo fue trasladado para realizar una autopsia y las autoridades iniciaron una investigación sobre las instalaciones y el posible peligro.

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