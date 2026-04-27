Viral: un hombre recibió $1 millón por error, los devolvió y recibirá tortas por diez años Se trata de la dueña de una pastelería que lo recompensará, después de que le devolviera al dinero tras una transferencia errónea. "Tenía que hacer un pago a una inmobiliaria", expresó. Por + Seguir en







El hombre será recompensado con tortas. Pixabay

La dueña de una pastelería de la provincia de San Luis confirmó que recompensará con el regalo de una torta por año durante una década a un hombre que le devolvió $1 millón, luego de que realizara una transferencia por error ya que quería enviarle el dinero a una inmobiliaria.

El hecho se conoció cuando la dueña de una pastelería difundió un video en redes sociales para localizar a un hombre que le había devuelto $1 millón, después de que se la transfiriera por equivocación a su cuenta bancaria. Al recuperar el dinero, la mujer inició una búsqueda pública para identificar al hombre y agradecerle personalmente.

Torta Rogel Ninina El hombre será recompensado con tortas. En tal sentido, en publicaciones en las redes sociales, contó el momento en el que advirtió que la inmobiliaria no recibió el dinero: "Nos pasó algo que podría haber terminado mal, pero terminó de la mejor manera. Transferí un dinero, demasiado dinero, a un alias que no era. Tenía que hacer un pago a una inmobiliaria y me contestan de que el dinero no estaba en la cuenta que ellos me habían enviado".

En tanto, expuso la recompensa que recibirá el hombre. "En la desesperación, obviamente, empecé a buscar a esta persona con la cual nunca me pude contactar. Para mi asombro, en 20 minutos me encuentro con la devolución del dinero de esta persona, que no conozco. Ya lo encontramos. Estamos en contacto y muy agradecida. Gracias a todos por ayudar y compartir, de verdad. Decidí regalarle, por el gesto que tuvo, una torta por año durante 10 años", expresó.