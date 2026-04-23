23 de abril de 2026 Inicio
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Gualeguaychú: estudiante atacó con una cadena de moto a nueve compañeros en una escuela

Las víctimas tienen entre 18 y 52 años, el violento ataque ocurrió dentro de un colegio para adultos. El joven comenzó a golpear a sus pares, supuestamente por una discusión previa sobre una maniobra que realizó con su motocicleta. El agresor terminó detenido.

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El agresor ingresó con una cadena de su moto y atacó a varias personas. 

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Un violento episodio ocurrió en la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA) Nº 26 en Gualeguaychú, un joven de 20 años irrumpió en pleno horario de clase y, utilizando una cadena de seguridad de motocicleta, atacó brutalmente a sus compañeros, dejando un saldo de nueve heridos.

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Según las primeras informaciones, el conflicto se habría originado fuera del aula debido a una mala maniobra con una motocicleta. La disputa escaló rápidamente cuando el agresor ingresó al establecimiento educativo con la firme intención de atacar al compañero con quien mantenía la diferencia.

Una vez dentro del aula, el joven extrajo la cadena que utilizaba para asegurar su moto y comenzó a golpear a la persona en cuestión. Ante la violencia del ataque, tanto el docente a cargo como otros alumnos intervinieron para intentar frenar la agresión. Sin embargo, el atacante arremetió contra todo aquel que se interpusiera en su camino, informó el periodista Diego Gabriele.

"Cuando llegó la Policía encontraron desorden, rastros de sangre pero no pudieron encontrar al agresor, que ya se había escapado en una moto. Lo detuvieron cuando volvió al establecimiento", añadió el periodista. Al intentar ingresar a la escuela, la Policía lo detuvo y encontró dentro del baúl de su moto de la cadena utilizada en el ataque.

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