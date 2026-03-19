19 de marzo de 2026 Inicio
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Sorteo Copa Sudamericana 2026: cómo quedaron los grupos de los equipos argentinos

River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra son los representantes argentinos en el torneo continental. También participan gigantes brasileños como Gremio, San Pablo y Santos, y clubes históricos como el América de Cali.

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La fase de grupos de la Copa Sudamericana comenzará el 8 de abril.

La fase de grupos de la Copa Sudamericana comenzará el 8 de abril.

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) realizó este jueves por la noche el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en su sede de la ciudad de Luque, en Paraguay. Este torneo tendrá la particularidad de que contará con ocho renombrados equipos continentales y que podrían disputar la Libertadores. Entre ellos se incluyen River Plate, Racing Club, Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio, Santos, América de Cali y Olimpia. Quiénes serán los rivales de los clubes argentinos.

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El grupo de la muerte le tocó a San Lorenzo. El equipo de Boedo no solo que deberá enfrentarse al poderoso Santos de Brasil, donde juega la estrella de Neymar. También estará uno de los conjuntos ecuatorianos más importantes: Deportivo Cuenca de Ecuador. El grupo D se completa con Recoleta de Paraguay, un debutante en competencias internacionales.

Por otra parte, Racing Club también tendrá un desafío complejo para pasar a la fase de eliminación directa de la Copa Sudamericana. Por el grupo F se enfrentará al importante Botafogo de Brasil, Caracas de Venezuela e Independiente Petrolero de Bolivia, por lo que tendrá que ir a jugar a la altura de Sucre, que se encuentra a 2.790 metros sobre el nivel del mar.

Entre los grandes argentinos, quien tendrá la partida, a priori, más sencilla es River Plate. Los dirigidos por Eduardo "Chacho Coudet" integran el grupo H, en el cual se medirán con Red Bull Bragantino de Brasil, Carabobo de Venezuela y Blooming de Bolivia. Este último se encuentra en Santa Cruz de la Sierra, por lo que los Millonarios no tendrán que jugar en la altura.

En cuanto al resto de los equipos argentinos, Tigre también se las verá dificil para acceder a la tercera fase de la Copa Sudamericana 2026. Por el grupo A, el conjunto de Victoria tendrá que medirse con el Atlético Mineiro brasileño y el América de Cali colombiano, dos instituciones históricas a nivel continental. Además, estará Macará de Ecuador.

El grupo F, Deportivo Riestra tendrá dos rivales parejos por lo que tiene chances considerables de acceder a la siguiente fase del torneo en lo que significará su debut en una competencia internacional. El conjunto de Nueva Pompeya se enfrentará al poderoso Gremio de Brasil, Montevideo City Torque de Uruguay y Palestino de Chile.

Por último, Barracas Central deberá afrontar un verdadero desafío para pasar el grupo G, ya que estará compuesto por grandes equipos como Olimpia de Paraguay, Vasco da Gama de Brasil y el Audax Italiano de Chile.

En esta primera ronda, solo los primeros de cada grupo accederán a los octavos de final. Mientras que aquellos que queden en segundo lugar tendrán que jugar un repechaje frente a los que terminen terceros en cada uno de los grupos de la Copa Libertadores.

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