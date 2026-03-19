Sorteo Copa Sudamericana 2026: cómo quedaron los grupos de los equipos argentinos River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra son los representantes argentinos en el torneo continental. También participan gigantes brasileños como Gremio, San Pablo y Santos, y clubes históricos como el América de Cali. Por + Seguir en







La fase de grupos de la Copa Sudamericana comenzará el 8 de abril. X @Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) realizó este jueves por la noche el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en su sede de la ciudad de Luque, en Paraguay. Este torneo tendrá la particularidad de que contará con ocho renombrados equipos continentales y que podrían disputar la Libertadores. Entre ellos se incluyen River Plate, Racing Club, Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio, Santos, América de Cali y Olimpia. Quiénes serán los rivales de los clubes argentinos.

El grupo de la muerte le tocó a San Lorenzo. El equipo de Boedo no solo que deberá enfrentarse al poderoso Santos de Brasil, donde juega la estrella de Neymar. También estará uno de los conjuntos ecuatorianos más importantes: Deportivo Cuenca de Ecuador. El grupo D se completa con Recoleta de Paraguay, un debutante en competencias internacionales.

Por otra parte, Racing Club también tendrá un desafío complejo para pasar a la fase de eliminación directa de la Copa Sudamericana. Por el grupo F se enfrentará al importante Botafogo de Brasil, Caracas de Venezuela e Independiente Petrolero de Bolivia, por lo que tendrá que ir a jugar a la altura de Sucre, que se encuentra a 2.790 metros sobre el nivel del mar.

Entre los grandes argentinos, quien tendrá la partida, a priori, más sencilla es River Plate. Los dirigidos por Eduardo "Chacho Coudet" integran el grupo H, en el cual se medirán con Red Bull Bragantino de Brasil, Carabobo de Venezuela y Blooming de Bolivia. Este último se encuentra en Santa Cruz de la Sierra, por lo que los Millonarios no tendrán que jugar en la altura.

En cuanto al resto de los equipos argentinos, Tigre también se las verá dificil para acceder a la tercera fase de la Copa Sudamericana 2026. Por el grupo A, el conjunto de Victoria tendrá que medirse con el Atlético Mineiro brasileño y el América de Cali colombiano, dos instituciones históricas a nivel continental. Además, estará Macará de Ecuador.