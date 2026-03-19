Cuándo arranca la Copa Libertadores 2026: el fixture completo

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 comenzará oficialmente la semana del 7 de abril.
Debido al Mundial, las seis fechas de la primera instancia se jugarán de forma comprimida entre abril y mayo.
El Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay, será el escenario de la gran final única que se disputará en noviembre.
Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia son los seis equipos argentinos que buscarán el trofeo.
La edición de la Copa Libertadores 2026 ya está en marcha. Tras las intensas fases de repechaje que definieron a los últimos integrantes del cuadro principal, los 32 equipos clasificados se preparan para el inicio de la etapa de grupos.
Esta temporada presenta un atractivo especial para los hinchas argentinos, con el regreso de Boca al certamen tras dos años de ausencia y la participación de equipos que buscan su lugar protagonista en el torneo, como Estudiantes de La Plata y Lanús.
El calendario de este año está condicionado por la Copa del Mundo de la FIFA 2026. A diferencia de ediciones anteriores, la fase de grupos se disputará durante los meses de abril y mayo para luego permitir la liberación de los jugadores a sus respectivas selecciones. Una vez finalizada la cita mundialista, el torneo de clubes más prestigioso de América retomará su actividad con los cruces de eliminación directa a partir de agosto, manteniendo el formato de final única a finales de noviembre.
Cuándo comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026
La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 comenzará oficialmente la semana del 7 de abril. Según el cronograma dispuesto por la CONMEBOL, las seis fechas de esta instancia se desarrollarán en un lapso de ocho semanas, finalizando el 28 de mayo.
El orden de los partidos y los rivales quedarán determinados tras el sorteo que se realizará en Luque, Paraguay, este jueves 19 de marzo. Los octavos de final se iniciarán el 11 de agosto.
Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2026
La gran final de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre. El escenario elegido para definir al nuevo campeón de América es el histórico Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay. Esta será una edición especial, ya que la capital uruguaya volverá a albergar el partido decisivo, consolidando su estatus como una de las sedes más emblemáticas del fútbol mundial.
El fixture completo de la Copa Libertadores 2026
El fixture completo de la Libertadores, con fechas y horarios incluidos, se conocerá este viernes, horas después de que se lleve a cabo el sorteo en la sede de CONMEBOL en Luque.
Equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026
A continuación, la lista de los 32 clubes que buscarán la "Gloria Eterna" en la Copa Libertadores 2026, agrupados por país: