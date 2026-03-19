Sorteo Copa Libertadores 2026: cómo quedaron los grupos de los equipos argentinos Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia ya conocen sus rivales para la fase de grupos del torneo continental, que comenzará el 7 de abril. Por + Seguir en







La fase de grupos comenzará el 7 de abril.

La CONMEBOL realizó este jueves en su sede ubicada en Luque, Paraguay, el sorteo de la Copa Libertadores 2026, que determinó la conformación de los grupos para el torneo continental de clubes que comenzará el próximo 7 de abril. Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia, los seis representantes del fútbol argentino, ya conocen a sus rivales de la primera fase.

El Pincha integrará el Grupo A con Flamengo (cabeza de serie), Cusco de Perú e Independiente Medellín. En el Grupo B no hay argentinos: lo integran Nacional de Montevideo (cabeza de serie), Universitario de Perú, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia.

Independiente Rivadavia de Mendoza integrará el Grupo C con Fluminense (cabeza de serie), Bolívar de Bolivia y Deportivo la Guaira de Venezuela. Por su parte, Boca Juniors será cabeza de serie del Grupo D, donde deberá enfrentar a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador.

En el Grupo E estará Platense, que será rival de Peñarol (cabeza de serie), Corinthians e Independiente Santa Fe de Colombia. Tampoco habrá argentinos en el Grupo F, que quedó compuesto por Palmeiras (cabeza de serie), Cerro Porteño de Paraguay, Junior de Barranquilla y Sporting Cristal de Perú.

Lanús salió sorteado para integrar el Grupo G, en el que deberá enfrentar a Liga de Quito (cabeza de serie), Always Ready de Bolivia y Mirassol de Brasil. Por último, Rosario Central enfrentará en el Grupo H a Independiente del Valle de Ecuador (cabeza de serie), Libertad de Paraguay y Universidad Central de Venezuela.