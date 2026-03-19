19 de marzo de 2026 Inicio
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Estos son los posibles rivales de River en la Copa Sudamericana 2026

Tras quedar fuera de la máxima competición continental, el Millonario buscará consagrarse en la segunda competencia más importante de la región.

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River Plate participa de la Copa Sudamericana 2026.

River Plate participa de la Copa Sudamericana 2026.

  • River integrará el Bombo 1, evitando en la fase inicial a potencias como San Pablo, Gremio y el Santos de Neymar.
  • El Millonario ganó la Copa Sudamericana en el año 2014, bajo la dirección de Marcelo Gallardo.
  • El torneo contará con la participación de Racing, San Lorenzo, Talleres, Huracán, Riestra, Barracas Central y Tigre.
  • El equipo de Núñez no podrá enfrentar a otros clubes argentinos en la primera instancia.

River Plate se quedó fuera de la Copa Libertadores 2026, el torneo más importante de la región; sin embargo, el equipo de Núñez no pierde las esperanzas de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, repitiendo la hazaña de 2014.

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El Millonario espera el sorteo para trazar su hoja de ruta en el certamen. Al ser uno de los equipos con mejor ranking de la CONMEBOL, River se posiciona como cabeza de serie en el Bombo 1. Esto le permite evitar en la fase de grupos a otros equipos fuertes que lideran sus respectivos copones, como Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio y Santos, que tiene a Neymar como gran figura.

Marcelo Gallardo Copa Sudamericana

De todas formas, no es el único argentino en clasificar a la segunda copa más importante de Sudamérica. También estarán en la competencia Deportivo Riestra, Barracas Central, Tigre, Racing y San Lorenzo, equipos a los que el Millonario podría enfrentar más adelante.

Cuáles son los posibles rivales de River en la Copa Sudamericana 2026

Entre los posibles rivales que asoman en los bombos restantes se destacan los equipos brasileños siempre competitivos como Bragantino o Botafogo. Sin embargo, algunos de los partidos más desafiantes son en los terrenos de altura; el sorteo podría deparar viajes a Bolivia para enfrentar a Blooming o a Ecuador para jugar contra Macará o Deportivo Cuenca, que se encuentran en el grupo 3.

Clubes con historia continental como Vasco da Gama podrían cruzarse en el camino del equipo de la banda roja, en el bombo 2, donde también se encuentran Palestino, Millonarios y Caracas. Si bien en el bombo 3 no hay grandes amenazas, en el bombo 4 aparecen rivales como Alianza Atlético, O’Higgins y Carabobo.

Cabe recordar que, por reglamento de la competición, River no podrá compartir grupo con otros equipos argentinos clasificados directamente, como Racing, Huracán o Talleres de Córdoba, lo que limita las opciones de cruces locales hasta las instancias de eliminación directa.

Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026 y cómo ver en vivo

Sorteo Copa Libertadores y Sudamericana
Sorteo Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Sorteo Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

El sorteo se realizará este jueves 19 de marzo. La ceremonia oficial organizada por la CONMEBOL se llevará a cabo en la ciudad de Luque, Paraguay, y comenzará a las 20 horas de Argentina.

Durante el evento se sortearán primero los grupos de la Copa Sudamericana y, posteriormente, los de la Copa Libertadores. La transmisión en vivo se podrá seguir por el canal oficial de la CONMEBOL en YouTube y plataformas como Disney+.

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