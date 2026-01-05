Sorprendente: pasó de ser delantero de San Lorenzo a jugar a la Liga Regional Pampeana Eligió priorizar sus raíces tras una carrera extensa en el exterior. Por + Seguir en







El ex San Lorenzo sorprendió al confirmar que jugará en la Liga Cultural Pampeana. Redes sociales

El delantero decidió dejar el fútbol profesional para regresar al club de su infancia en La Pampa.

Tras una extensa trayectoria internacional, optó por priorizar el vínculo personal por sobre lo deportivo.

El movimiento sorprendió por el contraste entre su pasado en Primera y el ámbito regional actual.

La decisión marca un cierre simbólico de una carrera atravesada por goles y constancia. El recorrido de Julio Furch dio un giro que nadie esperaba que fuera a realizar al pasar de escenarios de alta competencia a un torneo regional del interior del país. A los 36 años, el atacante resolvió volver a sus orígenes y sumarse al club donde empezó a jugar de chico, en una localidad pampeana de pocos habitantes.

Luego de una carrera que lo llevó por distintos países y ligas, el delantero tomó una determinación que prioriza lo afectivo por sobre lo profesional. Su salida reciente de Banfield había abierto interrogantes sobre su futuro inmediato, con versiones que incluso apuntaban a un posible retiro.

furch Redes sociales Sin embargo, lejos de colgar los botines, eligió continuar dentro de una estructura mucho más cercana y familiar. El regreso al club de su pueblo apareció como una oportunidad de reencuentro con sus raíces y con una historia personal. Así, el ex San Lorenzo sorprendió al confirmar que jugará para el Deportivo Winifreda en la Liga Cultural Pampeana, una competencia regional que ahora contará con un futbolista de recorrido internacional y pasado en grandes escenarios del continente.

furch Redes sociales La carrera de Julio Furch La trayectoria de Julio Furch incluyó su formación en Deportivo Winifreda, para luego pasar a Deportivo Mac Allister y luego debutar profesionalmente en Olimpo, donde empezó a mostrar su perfil goleador.

Más adelante sumó experiencias en clubes de Primera como San Lorenzo, Arsenal y Belgrano, acumulando rodaje y regularidad. Su rendimiento le permitió dar el salto al fútbol mexicano, donde defendió las camisetas de Veracruz, Santos Laguna y Atlas, etapa en la que alcanzó sus mejores registros ofensivos.

Furch Redes sociales En Santos Laguna se transformó en una referencia del ataque, con 69 goles en 163 partidos, mientras que en Atlas fue parte del plantel que logró títulos históricos. Luego sumó un paso por Brasil, en Santos, donde atravesó tanto el descenso como el posterior regreso a la máxima categoría. El último tramo de su carrera lo tuvo nuevamente en Argentina con Banfield, aunque sin continuidad ni goles. Ese cierre deportivo, que terminó con 169 goles en más de 500 partidos en torneos profesionales, abrió la puerta a la posibilidad de dejar el profesionalismo para volver al punto de partida y vestir otra vez la camiseta del club que marcó su infancia.