La joya colombiana que jugó el Mundial Sub 20 y será comprado por un insólito equipo argentino

Llegó al club en condición de préstamo y, aunque sumó pocos minutos en el año, los dirigentes decidieron apostar por él y ejecutar la opción de compra. También se lució con la Selección de su país.

Este jugador disputó el Mundial Sub 20 de Chile con la Selección colombiana.

Instagram @j_arias_11
  • Sarmiento de Junín anunció que ejecutará la opción de compra del colombiano Jhon Rentería.
  • El extremo de 20 años llegó al club en enero pasado cedido desde Itaguí Leones.
  • Jugó el Mundial Sub 20 con la Selección de Colombia, que cayó en semifinales frente a la Argentina.
  • El Verde desembolsará unos u$s800.000 para quedarse con el 70% de su pase.

El año casi se termina y el mercado de pases está a pleno en el fútbol argentino. Mientras todos los clubes apuntan a depurar y reforzar sus planteles de cara a la temporada 2026, se anunció que una joya colombiana que jugó el Mundial Sub 20 será comprada por un insólito equipo.

Se trata de Jhon Rentería, un extremo de apenas 20 años que llegó a Sarmiento de Junín en enero de 2025 cedido desde Itagüí Leones, del Ascenso colombiano. Ahora, el club de Junín se comunicó con ellos para informarles que hará uso de la opción de compra para sumarlo definitivamente al plantel.

Según indicó Doble Amarilla, Sarmiento pagará unos u$s800.000 para quedarse con el 70% del pase del colombiano, a quien le hará un contrato por tres temporadas. Rentería solo jugó cuatro partidos en el año con el primer equipo del Verde, pero demostró ser una interesante apuesta a futuro.

Jhon Rentería en Sarmiento de Junín

Quién es Jhon Rentería, la joya colombiana que comprará Sarmiento

Jhon Rentería nació en Juradó, un municipio del departamento de Chocó, en la costa Pacífica norte de Colombia. Hijo de un pescador local, empezó a jugar al fútbol en el club Cortuluá. Allí lo apodaron "Familia" porque, según contó el jugador, era la palabra que siempre repetía para darse confianza.

Juega como extremo, posición que puede cubrir tanto por izquierda como por derecha; se destaca por su velocidad y su gambeta. Después de un buen desempeño en el Ascenso colombiano, llegó a Sarmiento y empezó a sumar minutos en la Reserva: jugó 12 partidos y convirtió tres goles.

Entre septiembre viajó a Chile junto a la Selección colombiana Sub 20 para disputar el Mundial de la categoría. Fue titular en algunos encuentros y, en otros, entró desde el banco de suplentes. Su equipo quedó eliminado en semifinales, justamente frente a Argentina, y Rentería se fue expulsado de ese partido.

En Sarmiento, su debut en el primer equipo fue en abril, en la derrota frente a Central Córdoba por Copa Argentina. Sobre el cierre del Torneo Apertura, sumó minutos ante Platense y San Lorenzo. En la última fecha del Clausura, el DT Facundo Sava lo puso como titular frente al Ciclón.

