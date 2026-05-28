Quién es Vladimir Petkovic, el director técnico de Argelia en el Mundial 2026

Vladimir Petkovic es un entrenador de origen bosnio con casi 30 años de experiencia liderando equipos. Arrancó bien desde abajo, de joven se mudó a Suiza y comenzó dirigiendo equipos del ascenso. Su primer gran desafío fue entrenar al Young Boys , uno de los clubes más importantes de aquel país. Su etapa duró 3 años y logró un subcampeonato liguero. Luego pegó el salto a las 5 ligas top de Europa para hacerse cargo de la Lazio , institución de la capital italiana. Al mando de los Biancocelesti obtuvo el que hasta ahora es el único título de su carrera: la Coppa Italia 2012-2013 , ganada ante AS Roma, el rival de toda la vida, por 1-0.

En su ciclo al frente de la Lazio le tocó coincidir con el actual entrenador de la Selección Argentina . Por aquel entonces, Lionel Scaloni atravesaba los últimos momentos de su carrera como jugador. Petkovic prácticamente no lo tuvo en cuenta y el argentino se terminó yendo del club. Así y todo, el nacido en Pujato lo recordó de buena manera en la celebración del sorteo del Mundial. “No me hacía jugar nunca, siempre era suplente, ahora lo voy a agarrar”, bromeó. Tras el chiste, agregó: “Me tenía al lado para dar instrucciones, me consultaba, hablábamos mucho de fútbol. Fue un gran entrenador para mí , absorbí mucho de su conocimiento del juego”.

Tras la experiencia en Italia, se hizo cargo de la Selección de Suiza , en donde desarrolló su proyecto más duradero. Estuvo desde 2014 hasta 2021 y llevó a los helvéticos a ser lo que son hoy en día, un equipo que planta cara a cualquiera y compite bien en todos los torneos. Disputó la Eurocopa 2016 y el Mundial 2018, en ambos quedó eliminado en octavos de final. Su mejor certámen fue la Euro 2020, en la que eliminó en el primer mata mata a la Francia campeona del mundo por penales luego de ir perdiendo 3-1. Posteriormente cayó en cuartos ante España.

En febrero de 2024 se convirtió en el entrenador de Argelia . En su estadía en el país, redondeó una buena Copa África, en la que llegó con paso perfecto a cuartos de final, donde perdió frente a Nigeria. En la clasificación al mundial arrasó y clasificó con dos fechas de anticipación. En 27 partidos que dirigió obtuvo un total de 20 victorias, 4 empates y solo 3 derrotas .

Cuál es la historia y qué método usa Petkovi, el entrenador de Argelia

Vladimir Petkovic es un entrenador bosnio con casi tres décadas de experiencia. Tras iniciar su carrera en el ascenso suizo, dio el salto al Young Boys, donde logró un subcampeonato local, y luego llegó a la Lazio de Italia. En el club romano consiguió el único título de su carrera: la Coppa Italia 2012-2013, conquistada nada menos que ante la AS Roma. Durante esa etapa coincidió con Lionel Scaloni en los últimos años de su carrera como futbolista. Aunque casi no lo utilizó, el actual DT de la Selección Argentina destacó la influencia táctica de Petkovic y aseguró haber aprendido mucho de sus charlas sobre fútbol.

Después de su paso por Italia, Petkovic asumió en la Selección de Suiza y encabezó un exitoso proceso entre 2014 y 2021. Clasificó al equipo a la Eurocopa 2016 y al Mundial 2018, mientras que su mejor actuación llegó en la Euro 2020, donde llegó a cuartos de final luego de eliminar por penales a la Francia campeona del mundo tras remontar un 3-1. En febrero de 2024 tomó las riendas de Argelia y rápidamente obtuvo resultados positivos: alcanzó los cuartos de final de la Copa África y selló la clasificación al Mundial con dos fechas de anticipación. En sus primeros 27 partidos acumuló 20 victorias, 4 empates y apenas 3 derrotas.

Petkovic Federacion Argelina El presidente de la Federación Argelina de Fútbol (FAF), Walid Sadi y Vladimir Petkovic. Redes sociales

Petkovic se caracteriza por ser un entrenador pragmático y flexible, que prioriza el orden táctico y la solidez defensiva por encima de la posesión. A lo largo de su carrera alternó entre sistemas como el 4-4-2 y la línea de tres centrales, adaptándose a las características de sus planteles. Sus equipos suelen mostrar rigor táctico, transiciones rápidas y ataques directos aprovechando la velocidad por las bandas. Además, es reconocido por su capacidad para gestionar vestuarios y potenciar a sus principales figuras mediante un fuerte trabajo grupal.