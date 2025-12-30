- Varios referentes del fútbol argentino finalizarán contrato el 31 de diciembre y llegarán a 2026 sin vínculo vigente.
- En la lista aparecen campeones, ídolos de clubes grandes y jugadores con recorrido internacional.
- River, Boca, Racing, Newell’s y Rosario Central concentran algunos de los casos más resonantes.
- El escenario abre oportunidades para el mercado local y del exterior, con decisiones clave en las próximas semanas.
El cierre del año marcará un punto de inflexión para numerosos futbolistas del fútbol argentino que terminarán su contrato y quedarán en libertad de acción. Con el 31 de diciembre como fecha límite, varios nombres de peso atraviesan un presente de incertidumbre respecto a su futuro profesional.