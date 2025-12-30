Los futbolistas que quedan libres en Argentina: no tienen club para 2026 El cierre del año deja a referentes con futuro incierto. Las próximas semanas serán muy importantes para definir nuevos rumbos. Por + Seguir en







El mercado de pases ya muestra un movimiento intenso.

Varios referentes del fútbol argentino finalizarán contrato el 31 de diciembre y llegarán a 2026 sin vínculo vigente.

En la lista aparecen campeones, ídolos de clubes grandes y jugadores con recorrido internacional.

River, Boca, Racing, Newell’s y Rosario Central concentran algunos de los casos más resonantes.

El escenario abre oportunidades para el mercado local y del exterior, con decisiones clave en las próximas semanas. El cierre del año marcará un punto de inflexión para numerosos futbolistas del fútbol argentino que terminarán su contrato y quedarán en libertad de acción. Con el 31 de diciembre como fecha límite, varios nombres de peso atraviesan un presente de incertidumbre respecto a su futuro profesional.

El mercado de pases ya muestra un movimiento intenso, mientras dirigentes y representantes analizan alternativas para reubicar a jugadores con experiencia, liderazgo y recorrido en primera división. En este contexto, clubes locales y del exterior observan con atención a quienes quedarán disponibles sin costo de transferencia.

Entre referentes históricos, campeones y futbolistas que perdieron protagonismo en el último semestre, el listado permite ver distintas realidades contractuales y deportivas que empezarán a definirse con la llegada de 2026.

Éver Banega Quiénes son los futbolistas que quedan libres en Argentina Aldosivi Gonzalo Mottes

Ayrton Preciado

Ignacio Guerrico

Nahuel González Argentinos Juniors Sergio Romero Atlético Tucumán Leandro Díaz

Damián Martínez

Guillermo Acosta Banfield Frank Castañeda Belgrano Facundo Quignon

Elías López

Lucas Menossi Boca Cristian Lema

Frank Fabra Boca Juniors Frank Fabra Télam Defensa y Justicia Rafael Delgado Deportivo Riestra Jaime Barceló Estudiantes Leonardo Suárez Estudiantes de Río Cuarto Fabio Vázquez Gimnasia y Esgrima La Plata Juan Manuel Villalba Gimnasia de Mendoza Facundo Nadalín

Ignacio Antonio

Ismael Cortez

Nicolás Servetto Huracán Nicolás Goitea

Hernán De La Fuente

Federico Marín

Agustín Curruhinca Independiente Rivadavia Thomas Ortega

Laureano Rodríguez

Santiago Muñoz Instituto Nicolás Zalazar

Lucas Rodríguez

Joaquín Papaleo Lanús Alexis Canelo

Leonel Cardozo Newell’s Éver Banega

Josué Colman

Genaro Rossi

Luciano Lollo

Carlos Ordoñez Platense Ignacio Schor Racing Gabriel Arias

Luciano Vietto

Santino Vera Luciano Vietto River Milton Casco

Enzo Pérez

Gonzalo Martínez Rosario Central Ignacio Malcorra

Carlos Quintana San Lorenzo Ezequiel Cerutti (podría continuar en el club)

Nery Domínguez

Andrés Vombergar

Emanuel Cecchini Sarmiento Facundo Roncaglia

Iván Morales

Gastón Sauro

Federico Paradela

Pablo Magnín Talleres Rubén Botta

Javier Burrai Unión Lucas Gamba

Francisco Gerometta