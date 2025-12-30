30 de diciembre de 2025 Inicio
Los futbolistas que quedan libres en Argentina: no tienen club para 2026

El cierre del año deja a referentes con futuro incierto. Las próximas semanas serán muy importantes para definir nuevos rumbos.

El mercado de pases ya muestra un movimiento intenso.

  • Varios referentes del fútbol argentino finalizarán contrato el 31 de diciembre y llegarán a 2026 sin vínculo vigente.
  • En la lista aparecen campeones, ídolos de clubes grandes y jugadores con recorrido internacional.
  • River, Boca, Racing, Newell’s y Rosario Central concentran algunos de los casos más resonantes.
  • El escenario abre oportunidades para el mercado local y del exterior, con decisiones clave en las próximas semanas.

El cierre del año marcará un punto de inflexión para numerosos futbolistas del fútbol argentino que terminarán su contrato y quedarán en libertad de acción. Con el 31 de diciembre como fecha límite, varios nombres de peso atraviesan un presente de incertidumbre respecto a su futuro profesional.

El mercado de pases ya muestra un movimiento intenso, mientras dirigentes y representantes analizan alternativas para reubicar a jugadores con experiencia, liderazgo y recorrido en primera división. En este contexto, clubes locales y del exterior observan con atención a quienes quedarán disponibles sin costo de transferencia.

Entre referentes históricos, campeones y futbolistas que perdieron protagonismo en el último semestre, el listado permite ver distintas realidades contractuales y deportivas que empezarán a definirse con la llegada de 2026.

Éver Banega

Quiénes son los futbolistas que quedan libres en Argentina

Aldosivi

  • Gonzalo Mottes
  • Ayrton Preciado
  • Ignacio Guerrico
  • Nahuel González

Argentinos Juniors

  • Sergio Romero

Atlético Tucumán

  • Leandro Díaz
  • Damián Martínez
  • Guillermo Acosta

Banfield

  • Frank Castañeda

Belgrano

  • Facundo Quignon
  • Elías López
  • Lucas Menossi

Boca

  • Cristian Lema
  • Frank Fabra
Boca Juniors Frank Fabra

Defensa y Justicia

  • Rafael Delgado

Deportivo Riestra

  • Jaime Barceló

Estudiantes

  • Leonardo Suárez

Estudiantes de Río Cuarto

  • Fabio Vázquez

Gimnasia y Esgrima La Plata

  • Juan Manuel Villalba

Gimnasia de Mendoza

  • Facundo Nadalín
  • Ignacio Antonio
  • Ismael Cortez
  • Nicolás Servetto

Huracán

  • Nicolás Goitea
  • Hernán De La Fuente
  • Federico Marín
  • Agustín Curruhinca

Independiente Rivadavia

  • Thomas Ortega
  • Laureano Rodríguez
  • Santiago Muñoz

Instituto

  • Nicolás Zalazar
  • Lucas Rodríguez
  • Joaquín Papaleo

Lanús

  • Alexis Canelo
  • Leonel Cardozo

Newell’s

  • Éver Banega
  • Josué Colman
  • Genaro Rossi
  • Luciano Lollo
  • Carlos Ordoñez

Platense

  • Ignacio Schor

Racing

  • Gabriel Arias
  • Luciano Vietto
  • Santino Vera
Luciano Vietto

River

  • Milton Casco
  • Enzo Pérez
  • Gonzalo Martínez

Rosario Central

  • Ignacio Malcorra
  • Carlos Quintana

San Lorenzo

  • Ezequiel Cerutti (podría continuar en el club)
  • Nery Domínguez
  • Andrés Vombergar
  • Emanuel Cecchini

Sarmiento

  • Facundo Roncaglia
  • Iván Morales
  • Gastón Sauro
  • Federico Paradela
  • Pablo Magnín

Talleres

  • Rubén Botta
  • Javier Burrai

Unión

  • Lucas Gamba
  • Francisco Gerometta
