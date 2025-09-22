Solo faltan detalles: Messi jugaría en este equipo en 2026 Se habló de ofertas desde Arabia Saudita y los hinchas argentinos sueñan con verlo en Newell's, pero, a sus 38 años y pensando en el Mundial, la Pulga ya tiene todo prácticamente cerrado. Por







Messi tendría definido su futuro a nivel clubes.

A sus 38 años, y aunque a ningún fanático del fútbol le guste la idea, Lionel Messi ya está pensando en el final de su carrera. El Mundial será muy probablemente su último desafío con la Selección argentina y quiere llegar de la mejor manera posible, por lo que ya tiene casi definido su equipo para 2026.

En las últimas semanas, circularon muchas versiones: se habló de ofertas desde Arabia Saudita, donde ya juega Cristiano Ronaldo, y los hinchas de Newell's no dejan de soñar con la vuelta al club de sus amores. Sin embargo, todo indica que la Pulga se quedará en el Inter Miami.

Aunque aún no se confirmó nada de manera oficial, fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que están muy avanzadas y el acuerdo se cerraría pronto. La extensión del contrato sería al menos por un año, con posibilidad de llegar a dos, e implicaría un sueldo de entre 50 y 60 millones de dólares por año.

Messi Seattle

Para Messi, quedarse en el Inter Miami es priorizar la comodidad que él y su familia encontraron en Estados Unidos; para el club, implica quedarse con el jugador que multiplicó no solo sus ganancias, sino también la popularidad de la MLS, y la convirtió en un destino atractivo para otras grandes estrellas.

Los números de Lionel Messi en Inter Miami Lionel Messi llegó al Inter Miami en julio de 2023, procedente del Paris Saint-Germain. Desde ese momento, contando torneos locales e internacionales, jugó 76 partidos, anotó 64 goles (incluidos un hat-trick y 15 dobletes) y aportó 31 asistencias. Además, consiguió dos títulos: la Leagues Cup 2023 y el Supporter's Shield 2024. Es el máximo goleador de la historia del club: convirtió en la MLS, la Leagues Cup, la Concacaf Champions Cup y el Mundial de Clubes 2025. El único torneo en el que no anotó fue la US Open Cup, en la que jugó apenas un partido.