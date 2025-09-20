20 de septiembre de 2025 Inicio
Brilló con Lionel Messi en Barcelona, fue campeón del mundo y sorprendió al anunciar su retiro

Figura destacada a nivel clubes y con su Selección, las lesiones lo alejaron de las canchas y no jugaba un partido desde enero de 2024. Ahora seguirá vinculado al deporte como comentarista.

Este jugador fue campeón del mundo con Francia en 2018.

El defensor Samuel Umtiti, campeón del mundo con la Selección de Francia en 2018, sorprendió al mundo del fútbol este lunes 15 de septiembre al anunciar su retiro con apenas 31 años. "Pocas personas saben lo mucho que lo intenté, pero mi cuerpo no pudo aguantar", confesó en su cuenta de Instagram.

El futbolista grabó un emotivo video de despedida en la cancha del Olympique de Lyon, el club que lo formó en inferiores y donde en 2012 hizo su debut en Primera. "Tras una intensa carrera con sus altibajos, ha llegado el momento de decir adiós. Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada", afirmó.

Umtiti llegó al Barcelona en 2016; allí brilló junto a Lionel Messi y consiguieron siete títulos juntos: dos Ligas de España, tres Copa del Rey y dos Supercopa de España. Aunque fue su mejor momento futbolístico, también fue la época en la que comenzaron los problemas físicos en su rodilla.

Los médicos del club le aconsejaron que se operara por la inflamación de un cartílago, pero el futbolista optó por un tratamiento más conservador que le permitiera jugar el Mundial de Rusia. La apuesta le salió bien: salió campeón del mundo e incluso hizo un gol decisivo en la semifinal ante Bélgica.

Samuel Umtiti

Sin embargo, las lesiones le pasaron factura después de la Copa del Mundo y solo pudo disputar 41 partidos en cinco años. Su último equipo fue el Lille, con el que no jugaba desde enero de 2024 por la Copa de Francia. Ahora se dedicará a ser comentarista deportivo y estudiará para convertirse en director técnico.

Los números de Samuel Umtiti en su carrera

Desde su debut profesional en enero de 2012 hasta su retiro en septiembre de 2025, Samuel Umtiti jugó en cuatro clubes: Olympique de Lyon, Barcelona, Lecce y Lille. En total, disputó 341 partidos entre torneos locales y copas internacionales, convirtió 7 goles y ganó 10 títulos.

También fue una figura destacada de la Selección de Francia, con la que jugó la Eurocopa 2016 y ganó la Copa del Mundo 2018. Antes había ganado el Mundial Sub 20 de 2013.

