El fastidio de Julián Álvarez luego de ser reemplazado ante Mallorca: "Siempre a mi"

El delantero no tuvo una buena jornada, y luego de haber errado un penal en los primeros minutos, estalló contra Diego Simeone cuando salió en la segunda mitad. El Aleti empató 1 a 1 con un jugador menos.

A los 13 minutos del 1°T, Leo Ramón le atajó el penal a Julián Álverez

Julián Álvarez tuvo una jornada para el olvido en su regreso al Atlético de Madrid tras su lesión y, además de haber tenido una mala actuación no pudo ocultar su enojo contra la decisión de Diego Simeone cuando decidió reemplazarlo en la segunda parte del encuentro ante Mallorca, correspondiente a la 5° fecha de LaLiga.

Es que, La Araña tuvo en los primeros minutos una situación inmejorable para reencontrarse con el gol, pero el arquero rival no lo permitió: cuando promediaban los 13 minutos, el Aleti tuvo un penal a favor que fue ejecutado por el campeón del mundo, pero Leo Román se lo atajó y evitó la caída de su valla.

Con el correr de los minutos, al delantero argentino le costó afianzarse en el juego y con el balón , y pese a que no dejó de demostrar su juego colaborando con el ataque y la marca, no pudo ser eficaz en las definiciones bajo los tres palos y estuvo impreciso con algunas jugadas.

Ya en la parte complementaria, los 62 minutos , el Cholo decidió reemplazarlo por Alexander Sorloth , y las cámaras captaron un gesto de disconformidad del ex - River. “Siempre a mí” , se lo ve balbucear mientras agitaba la cabeza de un lado a otro desaprobando el cambio y bebiendo agua para bajar el enojo. Si bien el Simeone buscó más agresividad en el ataque tampoco resultó ya que el noruego fue expulsado a los 72 minutos.

Este encuentro, correspondiente a la 5° fecha de LaLiga, marcó el regreso del cordobés a las canchas tras permaneces unas semanas marginados del primer equipo por una molestia en su rodilla que arrastra.

El mal presente del Atlético de Madrid en LaLiga

En cinco fechas de Liga, Julián Álvarez sólo completó un encuentro entero y suma apenas un gol y una asistencia. Pese a haber errado el penal, Atlético de Madrid empató 1 a 1 contra Mallorca en condición de visitante y prolongó la irregularidad del equipo del Cholo, que otra vez dejó escapar la victoria en los tramos finales.

Con esta igualdad, el Colchonero quedó con apenas seis puntos sobre quince posibles y ya a nueve del Real Madrid, líder del campeonato.

En conferencia, Simeone justificó el cambio: “Julián es el mejor que tenemos ofensivamente, pero necesitamos tenerlo en las mejores condiciones. Entendía que el ingreso de Sorloth podía darnos algo diferente”. Cuando le consultaron el enojo del campeón del mundo, el técnico restó dramatismo y lo justificó: "Todos se enojan cuando salen".