Boca - Central Córdoba, por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El Xeneize tendrá un duelo difícil ante el Ferroviario, ya que ambos pelean por el liderazgo de la zona y no perderle pisada a Unión de Santa Fe, por ahora, único puntero.

Boca y Central Córdoba tienen 13 unidades y están a 3 del líder de la Zona A

Boca y Central Córdoba tienen 13 unidades y están a 3 del líder de la Zona A, Unión

Boca jugará este domingo en La Bombonera frente a Central Córdoba en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura, donde ambos necesitan una victoria para alcanzar la cima de la tabla en la Zona A junto a Unión de Santa Fe.

Tras el empate con Rosario Central, el conjunto de Miguel Ángel Russo volverá a presentarse ante su gente en un encuentro que no será fácil, ya que los santiagueños también realizan una aceptable campaña y querrán sumar de a tres para asegurarse el pase a la siguiente instancia.

Si bien Russo mantendrá el esquema 4-4-2, tiene planeado realizar dos modificaciones respecto al último fin de semana: Agustín Marchesín estará nuevamente bajo los tres palos en lugar de Leandro Brey, Edinson Cavani, quien sufrió una distensión en el psoas derecho, no podrá jugar contra el Ferroviario, por lo que se espera que Milton Giménez vaya desde el arranque acompañando a Miguel Merentiel.

Por su parte, los dirigidos por Omar De Felippe, llegan a este duelo con presente más que satisfactorio: tres victorias, cuatro empates y una derrota. La misma cantidad de puntos que el Xeneize, aunque se ubican un puesto por debajo en la tabla debido a la diferencia de gol: ambos se posicionan 3° y 4°, con 13 unidades, a tres de Unión de Santa Fe.

Con este presente, el Ferroviario demostró que tiene la capacidad de sumar puntos fuera de casa, habiendo conseguido seis de los quince puntos en juego como visitante y no le temerá a Boca ante su gente.

Pese a la derrota del último fin de semana, la prioridad de los santiagueños será recuperarse lo antes posible, con el objetivo de seguir siendo protagonista en el torneo y aprovechar los puntos que dejó el Tatengue en el empate contra Independiente Rivadavia de Mendoza este sábado para seguir sumando y tener chances de asegurarse el pase a los octavos de final.

Boca - Central Córdoba: hora y televisión

  • Hora: 21.15
  • Televisión: ESPN Premium
  • Estadio: La Bombonera
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez

Boca - Central Córdoba: probables formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.
  • Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
