Se filtraron detalles sobre el futuro de Lionel Messi en Inter Miami: hasta qué año jugaría El capitán de la Selección argentina está cerca de extender su vínculo en la MLS. Su continuidad dependerá de su estado físico de cara al Mundial 2026.







El futuro de Lionel Messi comienza a tener definiciones más claras y todo apunta a que seguirá ligado a Inter Miami por más tiempo del esperado. Aunque aún quedan aspectos por resolver, el optimismo en la dirigencia del club de la MLS es total y las charlas para extender el vínculo del capitán argentino avanzan con paso firme.

De acuerdo con la información que se dio a conocer por el periodista italiano Fabrizio Romano, la intención es que el contrato no sea por una sola temporada, lo que abre la posibilidad de ver al rosarino en cancha incluso a casi sus 40 años. Las negociaciones ya están encaminadas y se espera que los detalles restantes puedan cerrarse en el corto plazo.

Esta continuidad garantiza que Messi llegará al Mundial 2026 vistiendo los colores de las Garzas, lo que deja en suspenso la chance de un retiro en Newell’s, ilusión que él mismo reconoció en varias oportunidades. A sus 38 años, el delantero mantiene un nivel competitivo en la MLS con cifras sobresalientes que refuerzan la decisión del club de apostar por su permanencia.

El propio Messi fue claro, ya que comentó que su permanencia en el fútbol dependerá de cómo se sienta físicamente. Con más de mil partidos profesionales y algunas molestias musculares recientes, la prioridad del campeón del mundo es llegar en plenitud a la próxima Copa del Mundo, administrando esfuerzos y manteniendo la regularidad necesaria para estar en condiciones óptimas.