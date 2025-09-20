20 de septiembre de 2025 Inicio
Se filtraron detalles sobre el futuro de Lionel Messi en Inter Miami: hasta qué año jugaría

El capitán de la Selección argentina está cerca de extender su vínculo en la MLS. Su continuidad dependerá de su estado físico de cara al Mundial 2026.

Esta continuidad garantiza que Messi llegará al Mundial 2026 vistiendo los colores de las Garzas.

Esta continuidad garantiza que Messi llegará al Mundial 2026 vistiendo los colores de las Garzas.

El futuro de Lionel Messi comienza a tener definiciones más claras y todo apunta a que seguirá ligado a Inter Miami por más tiempo del esperado. Aunque aún quedan aspectos por resolver, el optimismo en la dirigencia del club de la MLS es total y las charlas para extender el vínculo del capitán argentino avanzan con paso firme.

De acuerdo con la información que se dio a conocer por el periodista italiano Fabrizio Romano, la intención es que el contrato no sea por una sola temporada, lo que abre la posibilidad de ver al rosarino en cancha incluso a casi sus 40 años. Las negociaciones ya están encaminadas y se espera que los detalles restantes puedan cerrarse en el corto plazo.

Esta continuidad garantiza que Messi llegará al Mundial 2026 vistiendo los colores de las Garzas, lo que deja en suspenso la chance de un retiro en Newell’s, ilusión que él mismo reconoció en varias oportunidades. A sus 38 años, el delantero mantiene un nivel competitivo en la MLS con cifras sobresalientes que refuerzan la decisión del club de apostar por su permanencia.

El propio Messi fue claro, ya que comentó que su permanencia en el fútbol dependerá de cómo se sienta físicamente. Con más de mil partidos profesionales y algunas molestias musculares recientes, la prioridad del campeón del mundo es llegar en plenitud a la próxima Copa del Mundo, administrando esfuerzos y manteniendo la regularidad necesaria para estar en condiciones óptimas.

lionel Messi Rodrigo De Paul

Los números de Lionel Messi en Inter Miami

Desde su llegada a Inter Miami, Messi mostró un impacto inmediato tanto en la liga local como en los torneos internacionales. En la MLS acumula 49 encuentros, con 42 goles y 22 asistencias, cifras que lo ubican como la pieza más determinante del plantel.

En copas nacionales disputó un partido, donde no convirtió pero aportó 2 asistencias clave. Su participación internacional también dejó registros a tonos con su carrera: 25 presentaciones, 20 goles y 6 asistencias. En total, lleva 75 partidos oficiales con las Garzas, en los que firmó 62 goles y brindó 30 asistencias.

La mula, un estreno que llegó a Netflix en septiembre 2025, se trata de un drama basado en hechos reales y ya es tendencia.
La Mula llegó a Netflix y busca sorprender: cuál es la historia que protagoniza Clint Eastwood

El look rockero que compartió la influencer en sus redes.

Tuli Acosta, rockera: camisa blanca con escote, blazer y pantalón engomado

Pampita pasó a ser la cara de una marca para la que trabajaba Suárez.

Pampita destronó a La China Suárez en una marca internacional y deslumbró con sus looks

La ruptura fue confirmada por la mediática en redes sociales.

Karina Jelinek lo hizo otra vez: "Estoy súper soltera"

Se trata de una producción exclusiva en el canal de YouTube de Mega.
Mega 98.3 estrenó el ciclo de entrevistas Discoteca, donde los discos guardan historias

La disputa entre las hermanas quedó al descubierto tras las declaraciones de Fernanda en televisión.
Sandra Callejón furiosa por las dudas de su hermana Fernanda sobre el robo que sufrió: "De muy mal gusto"

