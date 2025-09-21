21 de septiembre de 2025 Inicio
Atención: por qué el 10 de octubre es una fecha clave para la Selección argentina

El equipo de Lionel Scaloni terminó su participación en las Eliminatorias y buscará llegar de la mejor manera posible al Mundial de 2026. Mes a mes, qué se viene en el calendario.

La Selección argentina ya se prepara para el Mundial 2026.

La Selección argentina ya se prepara para el Mundial 2026.

La Selección argentina cerró su participación en las Eliminatorias sudamericanas en el primer lugar de la tabla y, ahora, lo que se acerca en el horizonte es la Finalissima ante España (que se jugaría a fines de marzo) y el Mundial 2026. Sin embargo, antes habrá una fecha clave: el 10 de octubre.

Independiente y San Lorenzo empataron 1-1.
Independiente sigue sin ganar en el Clausura: empató 1-1 con San Lorenzo en Avellaneda

El equipo que dirige Lionel Scaloni apunta a probar jugadores, ajustar detalles y llegar de la mejor manera posible a los importantes compromisos que tendrá el año que viene. Por eso, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) organizó dos amistosos internacionales que se jugarán en Estados Unidos.

El primero será, precisamente, el viernes 10 de octubre a las 21 en el Hard Rock Stadium de Miami ante la Selección de Venezuela. Luego, viajará a Chicago para enfrentar a Puerto Rico en el estadio Soldier Field el lunes 13 de octubre, en horario a confirmar. Las entradas se consiguen desde 125 dólares.

Luego, la Albiceleste tiene programados otros dos amistosos entre el 10 y el 18 de noviembre: uno será en Angola, ante la Selección local, y el otro en la India con rival a confirmar. Desde allí tendrá un parate hasta marzo de 2026, cuando jugará uno o dos amistosos y luego la Finalissima.

Selección argentina amistosos

La idea es que los últimos partidos preparatorios se jueguen entre el 1 y el 9 de junio, ya que el encuentro inaugural del Mundial 2026 será el 11 de junio en el Estadio Azteca. El objetivo es defender el título obtenido en Qatar en la que será, probablemente, una de las últimas apariciones de Lionel Messi con Argentina.

Así fue el último partido entre la Selección argentina y Venezuela

El último partido entre la Selección argentina y Venezuela fue el jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental, por la anteúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas. Fue victoria 3 a 0 para el equipo de Lionel Scaloni, con dos goles de Lionel Messi y otro de Lautaro Martínez.

La noche estuvo cargada de lágrimas y emoción, ya que fue el último partido de Eliminatorias para la Pulga y también el último que jugó por los puntos en suelo argentino. La Selección demostró su categoría desde el primer minuto y se impuso sin problemas ante un rival que llegaba complicado en la clasificación.

