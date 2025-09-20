20 de septiembre de 2025 Inicio
Gambetas y alta conexión con Mbappé: Mastantuono mostró su mejor versión en el triunfo del Real Madrid

El futbolista argentino de 18 años fue una de las figuras en la victoria 2-0 ante Espanyol por LaLiga. Gambetas, pases filtrados y conexión con el astro francés marcaron una actuación que ilusiona en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid superó por 2-0 al Espanyol en el Santiago Bernabéu con goles de Éder Militao y Kylian Mbappé, pero la atención estuvo puesta en el gran desempeño de Franco Mastantuono. El mediapunta argentino, de apenas 18 años, dejó atrás la floja imagen de su debut en Champions League y firmó un partido sólido, dinámico y lleno de señales positivas.

El jugador no logró continuidad en Boca.
El ex Boca que no se pudo acomodar, brilló en otro club y ahora está en Europa

Desde el inicio se lo vio más suelto, encarador y participativo. A los 29 minutos protagonizó la acción más destacada del primer tiempo: dentro del área, enganchó en un par de ocasiones con su clásica gambeta corta, aunque un defensor bloqueó su remate final. Esa jugada fue la muestra de su confianza recuperada.

En la segunda mitad, Mastantuono creció aún más en el rol creativo. A los 56 minutos, tiró un pase filtrado exquisito por encima de la defensa para habilitar a Mbappé, quien definió alto ante la salida del arquero. Esa conexión empieza a consolidarse y promete ser un arma importante para el esquema de Xabi Alonso.

El argentino se mantuvo activo hasta los 77 minutos, cuando fue reemplazado por Brahim Díaz. En ese lapso, acumuló estadísticas que avalan su rendimiento: 40 de 45 pases correctos (89% de precisión), 6 gambetas exitosas en 9 intentos y 12 duelos ganados de 20 disputados. Como contracara, perdió 14 pelotas, cometió dos faltas y recibió una amarilla poco antes de ser sustituido.

Más allá de los números, lo que dejó su actuación fue la sensación de que Mastantuono empieza a afirmarse en la elite. Su electricidad con la pelota y su creciente entendimiento con Mbappé son una noticia alentadora para el Real Madrid y para un Bernabéu que ya lo empieza a ovacionar.

Lo mejor de Franco Mastantuono en la victoria de Real Madrid contra Espanyol

