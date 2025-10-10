10 de octubre de 2025 Inicio
Selección argentina vs. Venezuela, amistoso en Miami: hora, TV y formaciones

La Albiceleste juega un partido preparatorio para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni probará jugadores para definir la lista de jugadores. En principio, Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartirán el ataque.

Lautaro Martínez

Lautaro Martínez, titular en la Selección.

La Selección argentina enfrentará a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami para disputar el primer amistoso de la gira por Estados Unidos. Con el objetivo puesto en el Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni prueba variantes y tiene previsto poner a su mejor equipo: la única duda es la presencia de Lionel Messi.

Tras el final de las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo argentino quedó puntero con 38 puntos, luego de una doble fecha que tuvo una victoria por 3 a 0 y una derrota 1 a 0 contra Venezuela y Ecuador, respectivamente. Pero ahora el objetivo está en preparar el equipo para defender el título logrado en Qatar 2022. Por eso, el DT convocó jugadores nuevos para conocerlos y tenerlos en cuenta para futuras convocatorias.

El Gringo no confirmó la alineación titular, ya que Messi podría no ser titular debido a que jugó seis partidos en 21 días con Inter Miami. Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez superó una lesión muscular y está disponible para la noche. La novedad podría ser Nicolás Paz en el 11 inicial, pero con Lautaro Martínez y Julián Álvarez en el ataque.

Del otro lado, la Vinotinto llega de una dura goleada ante Colombia por 6 a 3 que dejó al equipo sin repechaje. De este modo, Fernando Batista renunció a su cargo y quedó al frente el exdefensor Oswaldo Vizcarrondo, de manera interina.

Argentina vs. Venezuela: hora y TV

  • Árbitra: Tori Penso
  • Estadio: Hard Rock (Miami).
  • Hora de inicio: 21.00.
  • TV: TyC Sports y Telefé.

Argentina vs. Venezuela: probables formaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi y Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz o Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.DT: Lionel Scaloni.

  • Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy y Jovanny Bolívar.DT: Oswaldo Vizcarrondo.
