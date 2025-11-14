Argentina vs. México, por el Mundial Sub 17: hora, formaciones y TV Los dirigidos por Diego Placente llegan como los mejores de su zona, tras haber ganado todos los partidos de la fase de grupos del torneo que se disputa en Qatar. Por







Argentina buscará el pase a octavos en el Mundial sub 17

La Selección argentina afrontará este viernes un duelo clave por el Mundial Sub 17 cuando se mida ante México por la instancia de los 16avos de final. El encuentro se disputará desde las 11:45 (hora argentina) en el Campo 2 del Aspire Zone de Doha, con el arbitraje del italiano Andrea Colombo.

El equipo dirigido por Diego Placente llega con confianza, luego de haber sido el mejor clasificado de toda la primera fase. Con puntaje ideal y un rendimiento sobresaliente, la Albiceleste se consolidó rápidamente como una de las selecciones más fuertes del certamen.

El camino argentino en el grupo D fue sin sobresaltos: venció 3-2 a Bélgica, 1-0 a Túnez y goleó 7-0 a Fidji. Así, cerró la zona con 9 puntos, 9 goles de diferencia y un funcionamiento que combinó solidez defensiva, un mediocampo intenso y un ataque altamente efectivo.

Placente volverá a poner en cancha a su formación titular después de rotar ante Fiji. Regresará Castelau al arco y también los habituales titulares en defensa y mediocampo, replicando el equipo que enfrentó a Túnez.

En la vereda de enfrente está México, que llega desde el Grupo F tras una clasificación que pasó con mucho esfuerzo: cayó ante Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1) y recién en la última fecha logró vencer a Costa de Marfil (1-0). Como matemáticamente no estaba 100% clasificado, el Tri avanzó gracias al criterio de fair play: terminó igualado en todos los parámetros con Arabia Saudita, pero con menos tarjetas.

El ganador de este cruce se enfrentará en los octavos de final al vencedor de Portugal y Bélgica, uno de los enfrentamientos más parejos del cuadro. Horario y dónde ver Argentina vs. México, por el Mundial Sub 17 El partido será 11.45 y se verá a través de DSports y la TV Pública. Argentina vs México: formaciones Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente.





Diego Placente. México: Santiago López; Michael Corona, Félix Contreras, Ian Olvera, Adrián Villa; Óscar Pineda, Gael García, Iñigo Borgio, José Mancilla; Lucca Vuoso y Máximo Reyes. DT: Carlos Cariño.