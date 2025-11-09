9 de noviembre de 2025 Inicio
Mundial sub 17: la Selección argentina aplastó a Fiyi y pasó a octavos de final con puntaje ideal

El conjunto dirigido por Diego Placente goleó por 7 a 0 a los fiyianos en la última fecha de la primera fase y terminó como puntero del grupo D.

Argentina terminó la fase de grupos con punteje idel: 9 sobre 9 y espera rival.

Argentina terminó la fase de grupos con punteje idel: 9 sobre 9 y espera rival.

En lo que fue el cierre del Grupo D en el Mundial de Qatar Sub 17, la Selección argentina aplastó por 7 a 0 a Fiyi y se clasificó a los 16avos de final del certamen mundialista con puntaje ideal.

La Selección en uno de los últimos amistosos contra Venezuela.
Preocupación en la Selección: una figura se bajó del partido con Angola y alarma a Scaloni

A lo largo de los 90 minutos, el conjunto dirigido por Diego Placente dominó el juego y lo dejó plasmado en el resultado. La goleada comenzó desde los primeros minutos, pese a que Uriel Ojeda, errara un penal. A pesar de esto, se repuso a los pocos minutos y abrió el marcador con una buena definición.

En el cierre de la primera etapa, la Albiceleste se puso en ventaja por 3 a 0 con los tantos restantes de Mateo Martínez.

Ya en la parte complementaria, el choque no se volvió un peligro y amplió la ventaja con cuatro gritos más: dos de ellos fueron a través de su capitán, Ojeda, mientras que los restantes por Silveira y Fou en propia puerta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1987527397587996826&partner=&hide_thread=false

Con este resultado, los juveniles cosecharon un puntaje ideal en el Grupo D con puntaje perfecto y quedó como uno de los mejores punteros del certamen: lograron nueve puntos de nueve posibles, con 11 goles a favor y solo dos en contra, con las victorias en las primeras dos jornadas ante Túnez (1-0) y contra Bélgica (3-2). En los próximos días, cuando termine la fase de grupos, conocerá a su rival de los 16avos de final.

Los 16avos de final se disputarán el 14 y 15 de noviembre, los 8vos serán el 18 de noviembre, los 4tos se jugará el 21 de noviembre, las semifinales se llevarán a cabo el 24 de noviembre, mientras que el tercer puesto y final se disputará el 27 de noviembre.

Mundial Sub 17: resumen de la goleada 7 a 0 de Argentina frente a Fiyi

Embed - ¡#ARGENTINA GOLEÓ a #FIJI y TERMINÓ con PUNTAJE PERFECTO! | Fiji 0–7 Argentina | Resumen

