El músico abandonó la clínica psiquiátrica de Castelar el 2 de noviembre para testificar por el asesinato de Cristian Díaz. Al regresar, los médicos lo descubrieron con polvo blanco en los bolsillos y él confesó que la sustancia era droga.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, Pity Álvarez, durante el proceso judicial en su contra.

La Justicia porteña investiga quién suministró cocaína al músico Cristian "Pity" Álvarez el pasado 2 de noviembre durante su traslado desde una clínica de Castelar hasta un tribunal de la ciudad de Buenos Aires, lugar al que acudió para declarar por el homicidio de Cristian Díaz.

El personal médico sorprendió al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados a su regreso a la clínica Solar Colonial. Antes del control de sus bolsillos, el artista destruyó un envoltorio de plástico e intentó aspirar un polvo blanco de su interior para evitar el decomiso, pero los profesionales de la salud lograron interceptarlo a tiempo.

El músico confirmó ante los enfermeros que la sustancia en cuestión era cocaína y justificó su consumo con una frase directa: "Esto me hace bien". Sin embargo, el acusado se negó a identificar a la persona responsable de la entrega y protegió su identidad al catalogarlo como un "secreto de adicto".

El control realizado arrojó un resultado positivo. Ante esta situación, la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes solicitó una evaluación independiente para constatar estos valores.

La reconstrucción oficial detalla que Álvarez salió de la clínica de Castelar a bordo de una ambulancia junto a personal sanitario y miembros de su círculo íntimo. El acusado llegó a la sede judicial de la calle Paraguay 1536 cerca de las 11 de la mañana para participar de la audiencia.

Durante los testimonios previos, el músico permaneció en un despacho con su defensa y un familiar. Luego, su declaración se extendió por casi cuatro horas y contó con pausas donde salió al baño o a fumar al patio del recinto en compañía de su entorno.

La jornada finalizó a las 19.15 con el retorno en ambulancia a la clínica. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 informó a los fiscales que el edificio judicial carece de cámaras de seguridad, un dato clave que dificulta el rastreo visual del proveedor de la droga.

Los fiscales rastrean quién entregó la cocaína al "Pity" Álvarez

El foco de los investigadores es determinar si Álvarez permaneció sin supervisión sanitaria en algún momento del día. Un informe del centro de salud detalló que las medidas de seguridad del tribunal impidieron la compañía constante del enfermero junto al paciente durante su estadía en el edificio.

El equipo médico de la clínica había alertado con anticipación que las salidas del paciente estaban contraindicadas ante la imposibilidad de controlar sus contactos externos. La Fiscalía solicitó los registros de visitas, los datos de la ambulancia y evalúa tomarle una declaración al propio músico antes del veredicto previsto para este viernes.