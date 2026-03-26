26 de marzo de 2026 Inicio
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Se bajó TyC Sports de la transmisión: dónde ver en vivo Argentina vs. Mauritania

A último momento, la señal deportiva no transmitirá el primer amistoso de la Selección en esta fecha FIFA, que funcionará como despedida ante su gente previo al Mundial 2026.

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La Selección en uno de los últimos entrenamientos previo al partido vs. Mauritania.

La Selección en uno de los últimos entrenamientos previo al partido vs. Mauritania.

La Selección argentina se prepara para su primer amistoso del año en esta doble Fecha FIFA, donde enfrentará al conjunto africano de Mauritania, este viernes a partir de las 20:15 en La Bombonera. Para tal encuentro, la baja del canal deportivo TyC Sports de la transmisión oficial sorprendió a todos y dejó una pregunta en el aire: ¿quién pasará el compromiso de la Albiceleste?

Lionel Scaloni en la Bombonera.
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A pesar de haberlo anunciado durante buena parte de la semana, TyC finalmente no transmitirá a la Scaloneta en su primer duelo, como tampoco frente a Zambia, el próximo martes a las 20:15 en La Bombonera. De esta manera, será Telefe, con los relatos de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky, quien lleve a todo el continente el comienzo de la despedida del país de la Selección previo al Mundial 2026.

lionel scaloni conferencia
Scaloni confirmó que Messi jugará en los dos amistosos.

Scaloni confirmó que Messi jugará en los dos amistosos.

En conferencia de prensa, el entrenador Lionel Scaloni señaló que contra Mauritania jugarán futbolistas que no son titulares habitualmente: "En principio, vamos a poner un mix de chicos que queremos ver y otros que también queremos ver, sobre todo porque queremos recuperar algunos rendimientos, que no viene al caso decir de quiénes, pero necesito recuperarlos y de hecho se los dije", expresó.

En tal sentido, marcó que el astro argentino Lionel Messi participará de ambos amistosos, aunque no decidió si será titular. "Leo va a jugar. No sé si de entrada ni cuántos minutos, pero va a jugar los dos. Creo que es de yapa para el argentino tener a Messi dos partidos más, que no íbamos a tenerlos", expresó.

Cómo ver en vivo la Selección argentina vs. Mauritania

El partido contará con transmisión en vivo por televisión a través de Telefe. Además, se podrá seguir de forma online en dispositivos móviles a través de las aplicaciones Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

Dónde sintonizar Telefe:

  • Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
  • Canal 10 en Telecentro (Digital)
  • Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 (HD)
seleccion entrenamiento
Messi y compañía se preparan para un nuevo amistoso con la Selección.

Messi y compañía se preparan para un nuevo amistoso con la Selección.

El calendario de la Selección argentina hasta el Mundial 2026

  • Viernes 27 de marzo: Argentina vs. Mauritania a las 20.15 en La Bombonera.
  • Martes 31 de marzo: Argentina vs. Zambia a las 20.15 en La Bombonera.
  • Martes 16 de junio: Argentina-Argelia a las 22 de Argentina en el Kansas City Stadium.
  • Lunes 22 de junio: Argentina-Austria a las 14 de Argentina en el Dallas Stadium.
  • Sábado 27 de junio: Argentina-Jordania a las 23 de Argentina en el Dallas Stadium.
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