26 de marzo de 2026 Inicio
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Los antecedentes de la Selección contra equipos africanos en Argentina

En la previa de los amistosos contra Mauritania y Zambia, un repaso del historial invicto de la Albiceleste recibiendo a equipos de la CAF en suelo argentino.

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La Scaloneta vuelve a jugar en Argentina.

La Scaloneta vuelve a jugar en Argentina.

  • Argentina enfrentará a Mauritania (viernes 27) y a Zambia (martes 31) en territorio nacional como preparación para el Mundial 2026.
  • La Selección Mayor masculina mantiene un historial perfecto de tres victorias en tres partidos jugados en casa contra equipos africanos.
  • El primer antecedente fue el 3-1 ante Marruecos, recordado por ser uno de los últimos goles de Maradona en el país.
  • Antes del Mundial de Francia, el equipo de Passarella venció 2-0 a Sudáfrica con goles de Batistuta y Ortega.

La Selección argentina se prepara para una doble fecha histórica en territorio nacional. Este viernes, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Mauritania en una Bombonera que lucirá repleta, marcando el inicio de la despedida del plantel antes del Mundial 2026.

El Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.
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La agenda en suelo argentino continúa en el encuentro pautado contra Zambia el martes 31 de marzo. Se trata de dos encuentros amistosos en los que la Selección podrá ponerse a prueba y ajustar detalles técnicos antes de la cita mundialista, donde lo espera el debut con otro equipo africano: Argelia.

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La Selección argentina se prepara para enfrentarse a Mauritania y Zambia en La Bombonera.

La Selección argentina se prepara para enfrentarse a Mauritania y Zambia en La Bombonera.

A pesar de los frecuentes cruces en Mundiales o amistosos en el exterior, ver a la Albiceleste recibir a naciones de la Confederación Africana de Fútbol en nuestras canchas es un evento que se dio apenas un puñado de veces en más de un siglo de historia.

Antecedentes de la Selección argentina jugando como local ante africanos

El historial de la Selección Mayor masculina como anfitriona frente a equipos de África es breve pero contundente: Argentina mantiene un invicto perfecto en casa, con tres victorias en tres presentaciones.

El primer registro formal de una selección africana absoluta visitando el país se remonta a abril de 1994. En el marco de la Copa Salta, el equipo del "Coco" Basile venció a Marruecos en el Gigante del Norte. Aquella noche quedó grabada en la memoria por ser uno de los últimos goles de Diego Armando Maradona con la celeste y blanca en suelo argentino.

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Cuatro años más tarde, antes de partir hacia el Mundial de Francia, el Monumental fue el escenario para recibir a los "Bafana Bafana". Sudáfrica llegó a Buenos Aires como el vigente subcampeón de África y se encontró con una Selección de Daniel Passarella muy sólida. Con goles de Gabriel Batistuta y Ariel Ortega, Argentina selló un contundente triunfo previo a la cita máxima.

Un encuentro no muy recordado tuvo lugar en Córdoba. Ya con Maradona como DT, la Selección local (integrada exclusivamente por jugadores del torneo argentino) se presentó en el Estadio Mario Alberto Kempes para enfrentar a Ghana. Fue la noche consagratoria de Martín Palermo, quien anotó los dos goles del triunfo. Ese partido fue clave para que "El Titán" se ganara su lugar definitivo en la lista para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Este viernes, contra Mauritania, la Selección de Scaloni buscará estirar este invicto de local y regalarle una victoria a los hinchas en lo que promete ser una fiesta inolvidable con shows musicales de Pablo Lescano y Mala Fama, entre otros artistas.

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