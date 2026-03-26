26 de marzo de 2026 Inicio
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Lionel Scaloni reveló si Lionel Messi jugará los amistosos de la Selección contra Mauritania y Zambia

El entrenador de la albiceleste confirmó si el astro participará de los encuentros, que se llevarán a cabo en el marco de la preparación de cara al Mundial 2026.

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Lionel Messi junto a Lionel Scaloni.

Lionel Messi junto a Lionel Scaloni.

AP

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó que el astro Lionel Messi jugará los amistosos contra Mauritania y Zambia, que se llevarán a cabo en el marco de la preparación de cara al Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio. No obstante, expuso que no definió si será titular en ambos partidos.

Scaloni y su cuerpo técnico cranean la lista de jugadores que llevarán al Mundial.
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En una conferencia de prensa, Scaloni señaló que contra Mauritania jugarán futbolistas que no son titulares habitualmente: "En principio, vamos a poner un mix de chicos que queremos ver y otros que también queremos ver, sobre todo porque queremos recuperar algunos rendimientos, que no viene al caso decir de quiénes, pero necesito recuperarlos y de hecho se los dije".

En tal sentido, marcó que Messi participará de ambos amistosos, aunque no decidió si será titular. "Leo va a jugar. No sé si de entrada ni cuántos minutos, pero va a jugar los dos. Creo que es de yapa para el argentino tener a Messi dos partidos más, que no íbamos a tenerlos", expresó.

"Contra Venezuela pensábamos que no jugaba más y ahora tenemos dos partidos más. Es una linda oportunidad para verlo en la cancha y que todos vean y disfruten lo que nosotros disfrutamos cada vez que está acá", agregó en esta línea.

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También sostuvo que intentará que el capitán de la albiceleste integre el plantel durante la próxima Copa del Mundo: "Haré todo lo posible para que esté. Creo que para el bien del fútbol tendría que estar, pero no soy el que decide. Será él, su estado de ánimo, su cabeza y su estado físico. Es difícil porque no sólo los argentinos lo quieren ver, sino todos. Después estaremos en la disyuntiva nosotros como entrenadores, cuando esté, si está para jugar todo el partido".

"Él se ganó el derecho a poder decidir con tranquilidad, no tenemos ningún apuro por eso. Sabemos que lo que decida será lo mejor para el equipo y él", expresó Scaloni.

La Selección argentina enfrentará a Mauritania el viernes a las 20:15 y a Zambia el 31 de marzo en el mismo horario, ambos en la Bombonera. Tras la cancelación de la Finalissima frente a España, la albiceleste debió salir a buscar rivales y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que ambas selecciones africanas jugarán frente a Messi y las otras figuras del equipo, previo a la cita mundialista.

Atento Scaloni: cuándo deberá entregar la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026

A menos de tres meses para que comience el Mundial 2026, la FIFA anunció la fecha límite para presentar la lista definitiva de jugadores que llevará cada país a la cita mundialista: el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, tendrá tiempo hasta el 30 de mayo para decidir por la nómina de 26 futbolistas.

La entidad madre del fútbol mundial dio a conocer, a 78 días de celebrarse la Copa del Mundo, el día en el que las selecciones deberán presentar una nómina preliminar, una suerte de prelista de entre 35 y 55 jugadores, mientras que la lista oficial de 26 futbolistas será el 30 de mayo.

A horas de la Fecha FIFA, donde la Selección argentina enfrentará a los débiles combinados africanos de Mauritania y Zambia, Scaloni buscará probar a los últimos jugadores de cara a la cita mundialista. En principio, la mayoría de los puestos están confirmados y en estos últimos encuentros se ultimarán los detalles para la lista definitiva.

Cabe recordar que la Albiceleste integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, en un grupo que, a priori, parece accesible. Con el 30 de mayo como día límite, el DT entra en etapa decisiva para elegir a los futbolistas que defenderán a la Argentina desde el 11 de junio de 2026.

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