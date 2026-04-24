Se filtró una información clave de la Selección argentina a menos de dos meses del Mundial 2026

A menos de dos meses del inicio del Mundial 2026 , una filtración vinculada al álbum de figuritas dejó al descubierto información relevante sobre la Selección argentina , con una lista concreta de 18 futbolistas incluidos en esta edición , lo que permite anticipar una base del plantel en la antesala del torneo y proyectar parte de la estructura que podría sostenerse en la competencia.

El lanzamiento del álbum de figuritas permitió conocer una nómina de 18 futbolistas vinculados a la Selección argentina que afrontará el Mundial 2026.

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El listado está distribuido por líneas y permite identificar la estructura del equipo dentro del actual ciclo : en el arco aparece Emiliano Martínez; en defensa figuran Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; mientras que el mediocampo reúne a Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz, Franco Mastantuono y Nicolás González, combinando experiencia y proyección.

En ofensiva, la nómina está encabezada por Lionel Messi junto a Lautaro Martínez, Julián Alvarez y Giuliano Simeone, quien aparece como novedad, además de incluir dos cromos adicionales vinculados al seleccionado, el escudo (Argentina 1) y la formación titular (Argentina 13), y evidenciar las ausencias de Lisandro Martínez y Thiago Almada , habituales en convocatorias recientes, con el caso del defensor central asociado a su ausencia en citaciones por lesiones.

La Selección Argentina aparece en una filtración del álbum del Mundial 2026 con 18 futbolistas distribuidos por líneas, lo que permite anticipar una base del plantel en la antesala del torneo.

El calendario del seleccionado en la fase de grupos ya se encuentra definido , con tres partidos programados en el inicio del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, dentro de un formato ampliado que incorpora una mayor cantidad de equipos y encuentros.

El debut será ante Argelia el 16 de junio en Kansas City, en lo que representará el primer compromiso oficial del equipo en la competencia y el punto de partida en el grupo. Posteriormente, en la segunda fecha, el conjunto enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas, en un encuentro correspondiente a la continuidad de la fase inicial.

fixture El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ya está definido con tres partidos en fase de grupos ante Argelia, Austria y Jordania, en sedes de Estados Unidos.

Finalmente, la Selección argentina cerrará su participación en esta etapa frente a Jordania el 27 de junio, también en Dallas, completando así su recorrido dentro del grupo. Estos tres partidos definirán el avance a la siguiente instancia del torneo y marcarán el desarrollo inicial del equipo en la competencia internacional.