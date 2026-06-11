Vengan de a uno: la reacción de un argentino al ser insultado por una multitud de mexicanos

Un simpatizante de la Scaloneta caminaba por Guadalajara con la camiseta albiceleste y se cruzó con un numeroso grupo de fanáticos de la selección local que comenzaron a insultarlo. La respuesta del visitante quedó registrada en un video.

Durante el día inaugural de la Copa del Mundo 2026 , un hincha argentino que caminaba con la camiseta albiceleste por Guadalajara f ue insultado por una multitud de fanáticos mexicanos cuando pasaba a metros del Fan Fest. Lejos de achicarse o reaccionar con violencia, el simpatizante visitante se les plantó y respondió de manera desafiante. La secuencia quedó registrada en un video que se volvió viral en las redes.

El episodio se dio en la zona en la que los hinchas que no tienen entradas pueden ver el partido, mientras consumen comida y bebida. El argentino, con la celeste y blanca puesta, caminaba con un amigo de un lado de las vallas y, del otro, se encontraban varios centenares de personas que vestían la indumentaria del equipo anfitrión.

Los hinchas del "Tri", al ver pasar la camiseta del último campeón del mundo, comenzaron a gritar "¡México, México!" y abuchearon al simpatizante de la Albiceleste. El visitante, lejos de achicarse, atinó a reírse y frenar para filmar la situación, por lo que recibió insultos homofóbicos por parte de los locales. Ante esta respuesta, el fanático de la Scaloneta arengó a sus agitadores y siguió su paso.

A pesar de tratarse de una gran cantidad de mexicanos eufóricos en el día del debut mundialista de su selección, en el que ganaron 2 a 0 frente a Sudáfrica , el hincha argentino no recibió violencia física, sino que solo se trató de intercambios verbales.

Después del anuncio con el que desde la Selección argentina confirmaron que el defensor Marcos Senesi reemplazará a Leonardo Balerdi en la lista de la albiceleste para el Mundial 2026, se viralizó un video que compartió la novia del jugador en sus redes sociales, en el que registró el momento del llamado de Lionel Scaloni a su pareja para sumarse al equipo.

Kelci Rose, quien también juega al futbol profesionalmente, registró con su teléfono móvil el instante en el que su novio atendió al entrenador de la Albiceleste, mientras ambos se encontraban de vacaciones en Ibiza. "Sí, sí. Estoy bien. Estoy con muchas ganas, le vamos a meter con todo", se escucha decir a Senesi en la conversación telefónica, al tanto de que la joven explica la situación ante la cámara.

La muejer de 22 años describió cómo fueron sus últimos días, tras enterarse de la baja de Balerdi, futbolista de Olympique de Marsella, debido a una lesión muscular. "Acabamos de regresar de Miami. Volvimos a Ibiza solo para disfrutar un poco y relajarnos. Pero todo este tiempo, es como si ninguno de nosotros se hubiera apagado", señaló la inglesa ante la posible comunicación por parte de la Selección.

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Rose expresó las expectativas de Senesi ante la chance de vestir la camiseta argentina. "Esto es, literalmente, lo que ama", subrayó la jugadora y agregó: "Ambos hemos estado rezando y pidiendo por esto todos los días".

"Esto es una locura", se oye decir a la novia de la flamante incorporación. En la publicación de Rose se ve a los dos muy emocionados y eufóricos, apenas finaliza el contacto con Scaloni. Ella empezó a gritar y saltar, lo que terminó en un fuerte abrazo a su pareja, quien tampoco pudo ocultar su felicidad ante la noticia.