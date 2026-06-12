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12 de junio de 2026 Inicio

Los 3 partidos de la Selección argentina que fueron elegidos entre los 10 más importantes de los Mundiales

Una mirada en detalle a los históricos encuentros del combinado nacional que lograron meterse en el prestigioso ranking internacional.

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La final que ganó Argentina en Qatar 2022 está en el listado.

La final que ganó Argentina en Qatar 2022 está en el listado.

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En la antesala al debut argentino en el Mundial 2026, el debate sobre los encuentros más trascendentales en la historia de la Copa del Mundo sumó un capítulo. En ese marco, el prestigioso medio deportivo The Athletic publicó un listado con los 10 partidos más importantes de la competencia, y la Selección argentina consolidó su estatus de leyenda al colocar sus victorias más icónicas en las posiciones más altas del ranking, ratificando su enorme peso en el fútbol grande.

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El gran protagonista de la nómina fue el cruce definitivo de Qatar 2022, elegido en el tercer puesto. Aquella histórica definición en el Estadio Lusail ante Francia quedó grabada en las páginas doradas como la final más dramática jamás disputada, combinando un nivel técnico altísimo con una carga emotiva que paralizó al planeta entero. Tras un dominio absoluto de la Scaloneta que tenía una ventaja de dos goles por Lionel Messi y Ángel Di María, una ráfaga de Kylian Mbappé forzó un tiempo suplementario. Allí, el capitán argentino y el propio delantero francés volvieron a convertir, llevando el desenlace a una tanda de penales infartante donde el combinado nacional se impuso por 4-2 para alcanzar la gloria.

Curiosamente, el impacto global y la épica de la última consagración en Medio Oriente terminaron desplazando de los tres primeros lugares a otra obra de arte absoluta del fútbol argentino. Se trata del recordado triunfo por 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final de México 1986, un partido que excede lo estrictamente deportivo y que ahora quedó un escalón por debajo del logro de 2022.

Maradona vs Inglaterra

Asimismo, el repaso histórico de la publicación otorgó un lugar destacado a los orígenes mismos de la competición al ubicar en el octavo puesto a la final del Mundial 1930. Aquel legendario y caliente clásico rioplatense frente a Uruguay que finalizó 4-2 en el Estadio Centenario de Montevideo no solo inauguró la era de las grandes definiciones, sino que además selló el tercer partido del seleccionado nacional dentro de este selecto e importante top 10.

Los mejores 10 partidos de la historia de los Mundiales

La selección de los encuentros combinó tanto el nivel futbolístico y la carga dramática dentro del campo de juego como el impacto cultural y político que dejaron fuera de él, abriendo un encendido debate en la antesala de la cita mundialista de 2026, alimentado principalmente por las apasionadas discusiones entre los fanáticos de diversas nacionalidades respecto al orden y la posición final que le fue asignada a cada selección.

Messi vs Francia

El listado refleja un claro predominio de los duelos definitorios, donde las finales de distintas épocas ocupan un rol central debido a su trascendencia histórica. Desde la mítica consagración del Brasil de Pelé en México hasta la dramática resolución por penales entre argentinos y franceses en Lusail, el ranking repasa aquellos noventa minutos que transformaron para siempre la mitología del fútbol grande.

La lista completa de los compromisos elegidos quedó ordenada de la siguiente manera:

  1. Brasil 4-1 Italia (Final 1970)
  2. Brasil 1-2 Uruguay (Ronda final 1950)
  3. Argentina (4) 3-3 (2) Francia (Final 2022)
  4. Argentina 2-1 Inglaterra (Cuartos 1986)
  5. Brasil 1-7 Alemania (Semifinal 2014)
  6. Suecia 2-5 Brasil (Final 1958)
  7. Alemania Federal 2-1 Países Bajos (Final 1974)
  8. Uruguay 4-2 Argentina (Final 1930)
  9. Alemania Federal 3-2 Hungría (Final 1954)
  10. Italia 3-2 Brasil (Segunda fase 1982)

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