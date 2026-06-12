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12 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: el desopilante video de la producción de fotos oficiales de la Selección argentina

A solo días de que el equipo de Lionel Scaloni haga su estreno en la Copa del Mundo 2026, se conoció el material de prensa distribuido por la AFA.

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Los futbolistas de la Selección argentina esperan por el debut.

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Sin música, la esencia del video era mostrar a los muchachos haciéndose chistes mientras se hacían las fotos oficiales y las gráficas para la televisión.

Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026: fecha, hora y TV

La Selección argentina, actual campeona del mundo, ya tiene definido su camino en la fase de grupos del Mundial 2026, una competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá con un nuevo formato de 48 equipos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a estar en el centro de la escena internacional y defenderá el título conquistado en Qatar 2022.

El debut de Argentina será ante Argelia, por el Grupo J, en un partido que marcará el inicio de una nueva aventura mundialista para el conjunto nacional. La expectativa crece entre los hinchas argentinos, que ya buscan conocer todos los detalles sobre fecha, horario, estadio y canales de televisión para seguir cada presentación.

Cuándo juega Argentina contra Argelia en el Mundial 2026

El duelo entre Selección argentina y Argelia se jugará el martes 16 de junio de 2026, desde las 22 (hora argentina), por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro tendrá como escenario el histórico Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos, una de las sedes elegidas para recibir partidos de la Copa del Mundo.

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Selección argentina Mundial 2026

El partido ante los norteafricanos, con árbitros a definir, será una prueba inicial para el campeón vigente, que buscará comenzar con el pie derecho en un torneo marcado por la renovación del formato y la presencia de 48 selecciones participantes. Argentina llega como una de las grandes candidatas y tendrá como objetivo avanzar en una zona que también incluye a Austria y Jordania.

Después del estreno frente al conjunto africano, Argentina continuará su participación en la fase de grupos contra los europeos el lunes 22 de junio a las 14, en Dallas, y cerrará esta etapa ante el combinado asiático de Medio Oriente el sábado 27 de junio a las 23, también en territorio estadounidense. Estos tres partidos serán claves para definir su posición dentro del Grupo J y su futuro en la competencia.

Cómo ver a Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026 por TV y streaming

El partido entre Argentina y Argelia del Mundial 2026 podrá verse en el país mediante diferentes alternativas de televisión y streaming. Las transmisiones estarán disponibles a través de señales abiertas y plataformas deportivas, permitiendo que los fanáticos sigan el debut de la Scaloneta desde distintos dispositivos.

Seleccion Argentina

Entre las opciones principales estará la TV Pública, que tendrá partidos de la Copa del Mundo y permitirá seguir encuentros de la Selección Argentina por señal abierta y también mediante su plataforma digital. Además, Telefe contará con partidos del Mundial y ofrecerá cobertura mediante su servicio de streaming.

Para quienes tengan servicios de televisión paga, también estarán disponibles señales deportivas como TyC Sports y DSports, con diferentes coberturas del torneo. Las plataformas digitales asociadas, como TyC Sports Play, DGO, Mi Telefe y otras opciones de streaming, permitirán acceder a la transmisión online según el servicio contratado.

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