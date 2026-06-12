La historia de Marcos Senesi, el convocado sobre la hora por Scaloni al Mundial 2026 que rechazó a Italia por Argentina

El jugador formado en San Lorenzo tendrá por delante uno de los compromisos más importantes de su carrera.

El destino le dio una revancha soñada a Marcos Senesi en el momento menos pensado. Tras quedarse afuera de las convocatorias para Qatar 2022 y la Copa América 2024 , el defensor entrerriano interrumpió sus vacaciones tras recibir el llamado de Lionel Scaloni para sumarse de urgencia a la Selección argentina que disputará el Mundial 2026 , ocupando el lugar del lesionado Leonardo Balerdi .

Surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo , donde jugó en Primera entre 2016 y junio de 2019 con un registro de 72 partidos y un gol , el futbolista nacido en Concordia construyó una sólida carrera en Europa. Su gran salto inicial se dio en el Feyenoord de Países Bajos , institución en la que disputó 116 encuentros, anotó 9 goles y demostró una calidad técnica y gran juego aéreo que llamaron la atención del cuerpo técnico de la Albiceleste.

Ese rendimiento lo colocó en 2022 ante una encrucijada, al ser citado simultáneamente por Italia y por Lionel Scaloni para la Finalissima . A pesar de la fuerte insistencia del entonces entrenador de la Azzurra , Roberto Mancini , quien pretendía tentarlo al comentarle que " quiere armar una nueva selección y quería que forme parte de eso " debido a que " va a hacer una renovación importante ", el defensor rechazó la propuesta.

“ Siempre uno sueña con estar en la Selección Argentina . Tomé la decisión de no ir a Italia para poder competir y vestir la camiseta de nuestro país. Fue un sueño cumplido ”, explicó en diálogo con DSports.

Su estreno absoluto se concretó el 5 de junio de ese año en la goleada ante Estonia por 5-0 . Aunque luego perdió terreno en las convocatorias, lo que el propio jugador justificó al señalar que “decidirme por Argentina era saber lo que competía; todos sabemos lo que ganó esta Selección y lo bien que le está yendo. Es difícil entrar porque mis compañeros lo están haciendo muy bien”, su perseverancia tuvo premio y el año pasado regresó para el amistoso frente a Venezuela, estuvo contra Angola y fue titular frente a Mauritania.

Este llamado de última hora premia una actualidad brillante en la Premier League, donde viene de ser una de las figuras del Bournemouth (acumulando 129 partidos y seis goles en cuatro temporadas) antes de firmar con Tottenham. Consolidado como uno de los zagueros nacionales más destacados de Europa, el futbolista de 29 años buscará seguir creciendo profesionalmente y tendrá ahora la oportunidad de afrontar el máximo desafío de su vida: jugar el Mundial con Argentina, el país en el que nació y el que él eligió.

Cuándo juega Argentina por el Mundial 2026

La Selección argentina hará su presentación oficial en la fase de grupos este martes 16 de junio, marcando el inicio del camino para los dirigidos por Lionel Scaloni. El encuentro correspondiente a la primera jornada se disputará en el imponente Arrowhead Stadium de Kansas City ante Argelia.

Seleccion Argentina

El inicio del compromiso deportivo está programado para las 22 horas. El combinado nacional encabeza el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA, una zona en la que buscará ratificar su protagonismo internacional y asegurar una rápida clasificación hacia las instancias decisivas de la competencia.

Las acciones del partido se podrán ver en directo en televisión tradicional a través de las pantallas de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports para todo el territorio nacional. En tanto, aquellos usuarios que prefieran volcarse a los dispositivos móviles o pantallas digitales tendrán la opción de sintonizar la transmisión en vivo por streaming mediante las aplicaciones de DGO, Disney+ Premium y MiTelefe.