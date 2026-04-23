23 de abril de 2026 Inicio
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En qué puesto está Argentina entre las selecciones más jóvenes que disputarán el Mundial 2026

Un estudio internacional revela cómo se ubica el conjunto nacional frente a otros equipos en la antesala de la competencia global.

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Argentina se posiciona entre los planteles con mayor experiencia del Mundial 2026.

Argentina se posiciona entre los planteles con mayor experiencia del Mundial 2026.

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  • Argentina integra el cuarto rango etario del ranking mundial previo a la Copa del Mundo de la FIFA.

  • El promedio del plantel albiceleste se ubica en 28 años

  • Marruecos lidera la lista con el equipo más joven del certamen

  • Selecciones candidatas como España y Francia presentan menor promedio

Argentina se ubica entre las selecciones con mayor promedio de edad rumbo al Mundial 2026, ocupando el cuarto rango etario con un registro de 28 años, lejos de los equipos más jóvenes del certamen. Este dato la posiciona como uno de los equipos con mayor experiencia dentro del grupo de candidatos.

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A medida que se acerca el inicio del torneo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, comienzan a surgir análisis comparativos sobre las características de los planteles. Con 48 selecciones confirmadas, la competencia marcará un nuevo formato histórico.

En ese contexto, los estudios sobre edad promedio toman relevancia para proyectar rendimientos. Las listas definitivas aún no fueron anunciadas, pero las convocatorias recientes permiten anticipar tendencias en cada equipo.

Selección argentina entrenamiento
Europa y Sudamérica presentan equipos con medias intermedias

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Ranking de selecciones que disputan el Mundial 2026, según el promedio de edad

El informe elaborado por el periodista Cezary Kawecki posiciona a Marruecos como el seleccionado más joven, con una media de 25.2 años. Detrás aparecen Túnez (25.5) y Costa de Marfil (25.8), consolidando una fuerte presencia africana en los primeros puestos. Más atrás, Ecuador y Argelia completan el grupo de los más jóvenes, ambos con registros por debajo de los 26 años.

A partir de allí, la mayoría de los equipos supera ese umbral, ingresando en rangos de mayor experiencia. En ese escenario aparece Argentina, que comparte promedio con Alemania y se posiciona dentro de un grupo de selecciones con futbolistas más experimentados. Esta característica contrasta con otros candidatos al título.

marruecos copa arabe
Marruecos lidera el ranking con el promedio de edad más bajo

Marruecos lidera el ranking con el promedio de edad más bajo

España, por ejemplo, presenta una media de 26.6 años, mientras que Francia alcanza los 26.9. Brasil y Países Bajos, en tanto, se ubican en 27.0, también por debajo del conjunto albiceleste. En el extremo opuesto del ranking se encuentran los planteles más veteranos. Colombia encabeza ese segmento con 29.7 años, seguida por Panamá, Irán e Irak, todos por encima de los 29.

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