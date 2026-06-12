A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo: qué canción eligió El capitán de la Selección argentina eligió musicalizar el entrenamiento con un tema del ícono del rock argentino. Por Agregar C5N en









El homenaje de Lionel Messi al Indio Solari. Redes sociales

A pocos días del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi utilizó sus redes sociales y realizó una publicación que musicalizó con una canción del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, a una semana de la muerte del ícono del rock argentino.

Si bien, el día de su muerte, Messi se expresó en una historia de Instagram y publicó una foto del Indio, en este caso utilizó una canción de él para mostrar el entrenamiento de la Selección. Encuentro con un ángel amateur, eligió el rosarino.

Embed - Leo Messi on Instagram View this post on Instagram "Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizás, no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí y solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabés cuándo comienza. Un ángel sonso, amateur me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar y allí iré cantando", dice la parte de la canción que eligió.

El duelo entre Selección argentina y Argelia se jugará el martes 16 de junio de 2026, desde las 22 (hora argentina), por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro tendrá como escenario el histórico Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos, una de las sedes elegidas para recibir partidos de la Copa del Mundo.

Mundial 2026: se confirmó si Dibu Martínez jugará en el debut de la Selección argentina Dibu Instagram: emi_martinez26 El arquero de la Selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, ingresó a la última parte de la recuperación de la fractura que sufrió en el dedo anular de su mano derecha y se espera que sea titular en el debut de la albiceleste en el Mundial 2026 contra Argelia, que será el martes a las 22 por el Grupo J.