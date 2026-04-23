Los hinchas evalúan distintas rutas para seguir a la Selección en Estados Unidos.

Ir a ver a la Selección Argentina al Mundial 2026 puede costar desde poco más de $1,1 millones en vuelos hasta cifras superiores a los $4 millones , dependiendo de la aerolínea y el destino elegido . A ese monto se le pueden sumar gastos adicionales que elevan significativamente el presupuesto total del viaje.

Hay pasajes a Miami para ver a la Selección argentina en el Mundial 2026 desde $1.128.496 según la aerolínea.

El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá , genera una alta demanda de pasajes y servicios turísticos. La expectativa por repetir el título logrado en Qatar 2022 impulsa a miles de hinchas a planificar este nuevo viaje .

Además del traslado aéreo, el presupuesto debe contemplar alojamiento, traslados internos y entradas . En fase de grupos, los tickets arrancan en US$ 300 y pueden llegar a US$ 3600 , con aumentos progresivos en instancias decisivas.

Kansas será escenario del debut frente a Argelia en julio, mientras que Dallas concentrará dos partidos clave de la fase de grupos.

Una de las alternativas más utilizadas es volar a Miami y desde allí trasladarse a las ciudades sede. Para mediados de junio, los precios desde Buenos Aires muestran una amplia dispersión. Sky Airline ofrece tarifas desde $1.128.496 , seguida por Arajet ( $1.218.809 ) y Latam ( $1.221.256 ).

En un rango intermedio aparecen Avianca ($1.361.408) y United ($1.665.705). Mientras que las opciones más costosas incluyen Copa Airlines ($1.967.093), American Airlines ($2.050.323) y Delta ($2.094.208), mientras que Aeroméxico supera los $3 millones.

Para quienes buscan asistir al debut ante Argelia en Kansas, los pasajes parten desde $1.677.644 con Delta. Latam y United se ubican cerca de los $1,8 millones, mientras que American Airlines supera los $2,5 millones. Las tarifas más elevadas corresponden a Avianca y Air Canada, por encima de los $4 millones.

En el caso de Dallas, sede de los partidos frente a Austria y Jordania, los vuelos arrancan en torno a los $2,1 millones con United y Delta. Otras compañías como Latam, Avianca y American Airlines ofrecen precios cercanos a los $2,7 millones, mientras que opciones como Gol y Aeroméxico superan los $3 millones.

San Francisco, Kansas y Dallas son las ciudades que podría visitar la Selección Argentina Miami aparece como puerta de entrada estratégica para abaratar costos. Redes Sociales

Estos valores pueden variar según la anticipación de compra, la demanda y la disponibilidad, por lo que se recomienda monitorear tarifas con frecuencia.