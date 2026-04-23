23 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Cuánto sale ir a ver a la Selección argentina al Mundial 2026, según cada aerolínea

Los valores varían según destino, escalas y fechas, con diferencias marcadas entre compañías.

Por
Los hinchas evalúan distintas rutas para seguir a la Selección en Estados Unidos.

Los hinchas evalúan distintas rutas para seguir a la Selección en Estados Unidos.

@Argentina

  • Hay pasajes a Miami para ver a la Selección argentina en el Mundial 2026 desde $1.128.496 según la aerolínea.

  • Vuelos directos a sedes del equipo desde US$ 1863.

  • Entradas para fase de grupos entre US$ 300 y US$ 3.600.

  • Kansas y Dallas, ciudades clave del recorrido argentino.

Ir a ver a la Selección Argentina al Mundial 2026 puede costar desde poco más de $1,1 millones en vuelos hasta cifras superiores a los $4 millones, dependiendo de la aerolínea y el destino elegido. A ese monto se le pueden sumar gastos adicionales que elevan significativamente el presupuesto total del viaje.

El exfutbolista y entrenador inglés de 41 años fue despedido.
Te puede interesar:

Chelsea echó a su entrenador: qué pasará con Enzo Fernández

El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, genera una alta demanda de pasajes y servicios turísticos. La expectativa por repetir el título logrado en Qatar 2022 impulsa a miles de hinchas a planificar este nuevo viaje.

Además del traslado aéreo, el presupuesto debe contemplar alojamiento, traslados internos y entradas. En fase de grupos, los tickets arrancan en US$ 300 y pueden llegar a US$ 3600, con aumentos progresivos en instancias decisivas.

Selección argentina
Kansas será escenario del debut frente a Argelia en julio, mientras que Dallas concentrará dos partidos clave de la fase de grupos.

Kansas será escenario del debut frente a Argelia en julio, mientras que Dallas concentrará dos partidos clave de la fase de grupos.

Cuánto sale ir a ver a la Selección argentina en el Mundial 2026, aerolínea por aerolínea

Una de las alternativas más utilizadas es volar a Miami y desde allí trasladarse a las ciudades sede. Para mediados de junio, los precios desde Buenos Aires muestran una amplia dispersión. Sky Airline ofrece tarifas desde $1.128.496, seguida por Arajet ($1.218.809) y Latam ($1.221.256).

En un rango intermedio aparecen Avianca ($1.361.408) y United ($1.665.705). Mientras que las opciones más costosas incluyen Copa Airlines ($1.967.093), American Airlines ($2.050.323) y Delta ($2.094.208), mientras que Aeroméxico supera los $3 millones.

Para quienes buscan asistir al debut ante Argelia en Kansas, los pasajes parten desde $1.677.644 con Delta. Latam y United se ubican cerca de los $1,8 millones, mientras que American Airlines supera los $2,5 millones. Las tarifas más elevadas corresponden a Avianca y Air Canada, por encima de los $4 millones.

En el caso de Dallas, sede de los partidos frente a Austria y Jordania, los vuelos arrancan en torno a los $2,1 millones con United y Delta. Otras compañías como Latam, Avianca y American Airlines ofrecen precios cercanos a los $2,7 millones, mientras que opciones como Gol y Aeroméxico superan los $3 millones.

San Francisco, Kansas y Dallas son las ciudades que podría visitar la Selección Argentina
Miami aparece como puerta de entrada estratégica para abaratar costos.

Miami aparece como puerta de entrada estratégica para abaratar costos.

Estos valores pueden variar según la anticipación de compra, la demanda y la disponibilidad, por lo que se recomienda monitorear tarifas con frecuencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rayid Mahrez, Mohamed Amoura y Hicham Boudaoui, las figuras de Argelia.

Atención, Argentina: las figuras de Austria, Argelia y Jordania de las que deberá tener cuidado en el Mundial 2026

Enfrentará a la Argentina el 22 de junio a las 14 hs.

Cómo juega Austria, el segundo rival de la Selección argentina en el Mundial 2026

El conjunto del norte de África regresa con una base de jugadores que compiten en distintos campeonatos europeos.

Cómo juega Argelia, el primer rival de la Selección argentina en el Mundial 2026

Sedes confirmadas para la Selección Argentina en 2026.

La Selección argentina en el Mundial 2026: cuáles son las ciudades y sedes en las que jugará

Carlovich, un gran jugador que dejó su huella en el Ascenso.
play

"Hoy juega el Trinche": Tomás Carlovich, el mito más grande del fútbol argentino

Enzo volvió a jugar en los Blues, tras un insólito castigo de la dirigencia inglesa.
play

Alarma en la Selección argentina: Enzo Fernández pidió el cambio y preocupa su estado físico

Rating Cero

¿Se separó Christian Nodal?

Christian Nodal se habría separado de Ángela Aguilar en medio de un escándalo

El impresionante cambio de look de Flor Peña. 

La impresionante transformación de Flor Peña: se animó a un tremendo cambio de look

Luis Brandoni y Robert De Niro aparecerán juntos en Todo, la secuela de la serie Nada. 
play

Luis Brandoni dejó grabada la segunda parte de su serie con Robert De Niro

María Fernanda Callejón declaró por varias horas en el juicio contra Ricardo Diotto. 

María Fernanda Callejón exigió la detención de Ricky Diotto tras un tenso episodio

El ataque del jugador a su compañera de reality se hizo viral en redes.

Tras una disputa, un participante de un reality show ahorcó a una compañera en vivo

Mariano Iúdica y Silvina Escudero cruzaron opiniones y encendieron la polémica en las redes.

Mariano Iúdica y Silvina Escudero discutieron sobre el consentimiento en las relaciones sexuales

últimas noticias

play

Alarma en Chaco: encontraron una bala en el baño de mujeres de un colegio

Hace 18 minutos
¿Se separó Christian Nodal?

Christian Nodal se habría separado de Ángela Aguilar en medio de un escándalo

Hace 21 minutos
El dólar oficial mantiene la estabilidad durante abril.

El dólar vuelve a estabilizarse y ahora se mantiene en $1.400

Hace 22 minutos
Los hinchas evalúan distintas rutas para seguir a la Selección en Estados Unidos.

Cuánto sale ir a ver a la Selección argentina al Mundial 2026, según cada aerolínea

Hace 32 minutos
Los anteojos para los niños serán confeccionados en el acto.

El Gobierno lanzó el plan "Ver para ser libres" de salud visual infantil: cómo acceder

Hace 32 minutos