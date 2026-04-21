La Selección argentina en el Mundial 2026: cuáles son las ciudades y sedes en las que jugará

Sedes confirmadas para la Selección Argentina en 2026.
La Selección argentina disputará la fase de grupos del torneo en Estados Unidos, con partidos programados en Kansas City y Arlington dentro del área de Dallas.
El debut será en el Arrowhead Stadium, un recinto con capacidad superior a 75.000 espectadores que fue adaptado a los requisitos de la FIFA.
Los otros dos encuentros se jugarán en el AT&T Stadium, una estructura moderna con capacidad cercana a 80.000 personas y tecnología avanzada.
El recorrido posterior dependerá de la posición en el Grupo J, con posibles cruces en ciudades como Miami, Los Ángeles, Vancouver, Seattle, Atlanta o Ciudad de México.
La Selección argentina ya conoce las ciudades y los estadios donde iniciará su participación en el Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con el calendario oficial confirmado, el equipo que defenderá el título obtenido en Qatar 2022 tiene definido su recorrido inicial en territorio estadounidense.
El sorteo ubicó al conjunto nacional en el Grupo J, lo que determinó no solo sus rivales sino también las sedes en las que afrontará la fase de grupos. A diferencia de otros seleccionados que alternarán países, Argentina jugará todos sus partidos iniciales en Estados Unidos.
Las ciudades elegidas para esta etapa serán Kansas City y Arlington, dentro del área metropolitana de Dallas. Allí se concentrarán los tres encuentros que marcarán el inicio de la competencia para el equipo.
Cómo son las sedes en las que jugará la Selección argentina en el Mundial 2026
El debut tendrá lugar en el Arrowhead Stadium de Kansas City, un estadio inaugurado en 1972 y remodelado en distintas etapas. Se trata de un recinto con capacidad superior a 75.000 espectadores, reconocido por su acústica y por el impacto que generan sus tribunas cerradas. Para el Mundial 2026, el campo de juego será adaptado a las dimensiones internacionales exigidas por la FIFA.
Los otros dos partidos de la fase de grupos se disputarán en el AT&T Stadium de Arlington, ubicado en el área de Dallas y denominado Dallas Stadium durante el torneo. Inaugurado en 2009, es uno de los estadios más grandes del país, con capacidad cercana a 80.000 personas y posibilidad de ampliación.
Este recinto se caracteriza por su estructura moderna, con techo retráctil y un sistema de pantallas de gran tamaño. Habitualmente es sede de eventos masivos y finales universitarias, lo que lo posiciona como uno de los escenarios principales del campeonato.
El recorrido del equipo en las instancias posteriores dependerá de su ubicación final en el grupo. Si termina en el primer puesto, enfrentará al segundo del Grupo H en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de finalizar en la segunda posición, el cruce será ante el ganador de esa zona en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Si accede como uno de los mejores terceros, el rival se definirá según la tabla general, con posibilidades de disputar partidos en distintas ciudades del continente, incluyendo sedes en Canadá, Estados Unidos o México.