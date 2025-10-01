Dura baja para la Selección argentina: se lesionó un defensor y no podrá ser convocado

El futbolista sufrió un esguince de tobillo derecho y no podrá jugar por casi dos meses. La albiceleste jugará amistosos con Venezuela el 10 de octubre y contra Puerto Rico el 13 en Estados Unidos.

El futbolista Facundo Medina , quien se desempeña en el Olympique de Marsella de Francia, sufrió un esguince en su tobillo derecho y no podrá jugar por casi dos meses, por lo que quedó descartado de la próxima fecha FIFA , en la que la Selección argentina enfrentará a Venezuela el 10 de octubre y a Puerto Rico el 13 en el marco de unos amistosos de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

En un comunicado, Olympique de Marsella confirmó la lesión de Medina, quien fue convocado en varias oportunidades a la albiceleste, aunque no es una fija en las nóminas del entrenador Lionel Scaloni. "Lesionado durante el partido de anoche contra el Ajax de Ámsterdam, Facundo Medina sufrió un esguince de tobillo derecho y estará de baja casi dos meses" , expuso el club francés en un comunicado.

"El Olympique de Marsella le desea a Facundo una pronta recuperación y espera verlo de vuelta a los terrenos de juego lo antes posible" , agregó en esta línea.

El jugador de 26 años acumula 7 partidos disputados con la Selección argentina y busca meterse en la lista de convocados a la próxima Copa del Mundo, por lo que compite con defensores centrales que ya fueron citados por Scaloni como Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi y Juan Foyth.

Los amistosos de la Selección argentina antes del Mundial 2026

La Selección argentina ya tiene confirmado los dos últimos amistosos que disputará antes de iniciar la defensa del título en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a México y Honduras en Estados Unidos, en partidos programados para celebrarse aproximadamente a 15 días del inicio del certamen en Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, reveló parte de la agenda de compromisos que tendrá el equipo de Lionel Scaloni. “Si bien falta la fecha de marzo, están confirmados los amistosos previos al Mundial de junio con México y Honduras. Faltan definir los estadios aún”, precisó en diálogo con Olé.

Cabe destacar, que la Selección jugará el 10 de octubre ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y el 13 frente a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago, en dos amistosos confirmados. Luego, en la doble fecha FIFA de noviembre, programada para disputarse entre el 10 y el 18, los destinos de la Argentina serán Angola e India.

Por otra parte, el mandamás del fútbol argentino, mencionó que resta definirse lo que pasará con la Finalíssima adeudada ante España. “Estamos a la espera de cuál es la decisión para marzo, de jugar o no la Finalíssima. Tenemos la posibilidad de jugarla y tenemos la obligación de lograr un título más", señaló.