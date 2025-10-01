Los únicos 2 futbolistas argentinos que salen 100 millones

La Selección argentina tiene a sus jugadores siendo protagonistas en los principales torneos del mundo cada fin de semana. Entre todas sus figuras, hay dos nombres que se destacan por encima del resto al alcanzar un valor de mercado récord que los ubica en la cima entre los argentinos más caros.

El sitio especializado Transfermarkt actualizó la cotización de los futbolistas y dio a conocer que los dos jugadores más valiosos no son Lionel Messi ni Lautaro Martínez, sino dos campeones del mundo que lograron consolidarse en Europa. Ambos alcanzaron la cifra de 100 millones de euros, convirtiéndose en referentes absolutos en sus ligas.

Con el cierre de la temporada 2024/25 y el inicio de los principales torneos europeos y continentales, abre el escenario perfecto para repasar cómo estos futbolistas llegaron a ocupar un lugar privilegiado en la lista de los 100 más valiosos del planeta.

El delantero cordobés comenzó la campaña con una cotización de 90 millones, pero atravesó momentos de incertidumbre luego de perder protagonismo en el Manchester City y sufrir una adaptación compleja en sus primeros partidos con el Atlético de Madrid. Esa situación lo llevó a descender hasta los 75 millones, aunque logró revertirla con una temporada brillante bajo la conducción de Diego Simeone.

En el curso 2024/25 firmó su mejor registro goleador en Europa: 29 tantos en 57 partidos oficiales, además de 8 asistencias. Su rendimiento lo consolidó como uno de los pilares ofensivos del conjunto colchonero y como una de las grandes figuras de LaLiga. Gracias a esa regularidad, "La araña" recuperó terreno en el mercado y alcanzó por primera vez los 100 millones, ubicándose en el top 10 de los futbolistas más valiosos del torneo español y en el puesto 16 del ranking mundial.

Alexis Mac Allister, motor del mediocampo del Liverpool

El pampeano fue uno de los jugadores más determinantes del Liverpool de Arne Slot, equipo que se consagró campeón de la Premier League con una ventaja de 10 puntos sobre el Arsenal. El ex Boca se convirtió en el cuarto futbolista más utilizado por el entrenador y pieza clave en la estructura del mediocampo red.

Mac Allister inició la temporada cotizado en 75 millones, pero su rendimiento consistente lo catapultó hasta los 100 millones, alcanzando así su récord personal. Esa cifra lo colocó dentro del top 10 de la Premier League y en el puesto 18 del ranking global, mejorando dos posiciones respecto al año anterior. Con apenas 26 años, su proyección y regularidad lo sostienen como uno de los mediocampistas más valiosos del momento.