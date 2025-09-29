Estuvo 4 meses lesionado, se recuperó y ahora sueña con volver a la Selección Argentina

Una lesión lo marginó de varias convocatorias, pero volvió a jugar con su club y demostró que ya pudo recuperar su nivel. El cuerpo técnico lo está siguiendo de cerca.

Aún faltan varios meses para el partido inaugural del Mundial 2026, en el que la Selección argentina debutará el 11 de junio, pero Lionel Scaloni ya está afinando detalles para llegar con el mejor plantel posible. Entre las opciones que evalúa se encuentra un jugador que se recuperó de una dura lesión y ahora sueña con volver a formar parte de las convocatorias .

Se trata del defensor Marcos Senesi, actualmente en el Bournemouth de Inglaterra, que superó un momento complicado. En noviembre de 2024 se rompió el tendón del recto femoral, tuvo que ser operado y recién pudo regresar a las canchas en marzo de este año, pero con el correr de las semanas recuperó su nivel.

Actualmente, Senesi es una de las figuras de su equipo, que se ubica entre los primeros puestos de la Premier League y está en zona de clasificación a Champions. El entrerriano de 28 años se ilusiona con volver a la Selección, donde solo jugó un amistoso ante Estonia en junio de 2022.

En ese momento, Senesi rechazó un llamado de la Selección italiana para hacer su debut con la Albiceleste. Ahora, otra vez con grandes actuaciones, volvió a meterse en el radar del cuerpo técnico: Walter Samuel fue a Inglaterra a mediados de año para verlo jugar, aunque no fue llamado para los partidos de Eliminatorias.

Los amistosos confirmados de la Selección Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los amistosos internacionales que la Selección jugará como preparación para el Mundial de 2026. Los dos primeros serán en octubre, durante una gira por Estados Unidos: el viernes 10 ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, y el lunes 13 frente a Puerto Rico en el estadio Soldier Field de Chicago.

Luego, la Albiceleste tiene programados otros dos partidos entre el 10 y el 18 de noviembre: uno será en Angola, ante la Selección local, y el otro en la India con rival a confirmar. Desde allí tendrá un parate hasta marzo de 2026, cuando jugará uno o dos amistosos y luego la Finalissima.

La semana pasada, la AFA confirmó los dos últimos amistosos que disputará la Selección antes de hacer su debut en el Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a México y Honduras en Estados Unidos, en partidos programados aproximadamente 15 días antes del inicio del certamen.