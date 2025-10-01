Fue parte de la Selección argentina y ahora lanzó una campaña solidaria para que no desaparezca un club

El defensor impulsa una rifa para sostener a una institución en crisis. El objetivo es evitar su cierre definitivo.

Un exjugador de la Selección argentina decidió dar un paso adelante y lanzar una campaña solidaria con el objetivo de recaudar fondos para salvar a un club chileno que estuvo en la Primera División del país trasandino en 2021.

Deportes Melipilla, institución que en 2021 supo disputar la Primera División de Chile , atraviesa hoy una crisis que amenaza seriamente su continuidad. El club, que llegó a codearse con los grandes del fútbol de ese país, se encuentra en un momento límite y necesita de apoyo para evitar su desaparición.

Rodríguez, actual capitán de Melipilla y referente del equipo, decidió donar diferentes artículos personales para organizar una rifa destinada a obtener ingresos que permitan afrontar deudas y garantizar el trabajo del plantel y el cuerpo técnico. La iniciativa, desarrollada en conjunto con la dirigencia del club, busca dar oxígeno financiero en medio de la tormenta institucional.

La propuesta fue presentada públicamente en la Plaza de Armas de Melipilla, donde se invitó a los hinchas a participar a través de la compra de stickers en la web oficial del jugador. Los premios incluyen desde motos y giftcards hasta camisetas autografiadas por el plantel y por la propia figura de Rodríguez en sus etapas con la Universidad de Chile.

El paso de Matías Rodríguez por el fútbol

La carrera de Matías Rodríguez tuvo un recorrido amplio y diverso en el continente y Europa. Luego de formarse en las divisiones juveniles de Boca, comenzó su trayectoria profesional en Aucas de Ecuador en 2006, donde dejó una primera impresión positiva con goles y regularidad.

Su siguiente etapa fue en LASK Linz de Austria, aunque con poca continuidad, hasta que en 2008 desembarcó en Nacional de Uruguay. Con los tricolores conquistó la liga local en la temporada 2008-09, lo que lo impulsó a dar un salto internacional.

El gran reconocimiento llegó con la camiseta de la Universidad de Chile. En ese club vivió su etapa más destacada entre 2010 y 2013, y luego de un breve paso por Sampdoria y Grêmio, volvió a la “U” para consolidarse como figura. En total, sumó más de 300 partidos y casi 60 goles con el conjunto azul, además de múltiples títulos nacionales e internacionales, incluyendo la Copa Sudamericana 2011.

En Argentina tuvo un breve paso por Defensa y Justicia en 2021, donde se consagró campeón de la Recopa Sudamericana. Actualmente, a sus 39 años, defiende los colores de Deportes Melipilla en Chile, club al que busca sostener no solo dentro de la cancha sino también por fuera, encabezando campañas para su supervivencia.