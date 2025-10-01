1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Fue parte de la Selección argentina y ahora lanzó una campaña solidaria para que no desaparezca un club

El defensor impulsa una rifa para sostener a una institución en crisis. El objetivo es evitar su cierre definitivo.

Por
Rodríguez

Rodríguez, actual capitán de Melipilla y referente del equipo, decidió donar diferentes artículos personales para organizar una rifa.

Redes sociales

Un exjugador de la Selección argentina decidió dar un paso adelante y lanzar una campaña solidaria con el objetivo de recaudar fondos para salvar a un club chileno que estuvo en la Primera División del país trasandino en 2021.

El Diario As aseguró que Vinicius se retiró enojado por una jugada de Mastantuono.
Te puede interesar:

¿Estalló la interna? Aseguran que una figura del Real Madrid se enojó con Mastantuono

Se trata de Matías Rodríguez, futbolista de San Luis con inferiores hechas en Boca y logros en la Universidad de Chile, que fue convocado por Alejandro Sabella a la Albiceleste en 2012.

Deportes Melipilla, institución que en 2021 supo disputar la Primera División de Chile, atraviesa hoy una crisis que amenaza seriamente su continuidad. El club, que llegó a codearse con los grandes del fútbol de ese país, se encuentra en un momento límite y necesita de apoyo para evitar su desaparición.

matias-rodriguez-melipilla-segunda-division-2024

Rodríguez, actual capitán de Melipilla y referente del equipo, decidió donar diferentes artículos personales para organizar una rifa destinada a obtener ingresos que permitan afrontar deudas y garantizar el trabajo del plantel y el cuerpo técnico. La iniciativa, desarrollada en conjunto con la dirigencia del club, busca dar oxígeno financiero en medio de la tormenta institucional.

La propuesta fue presentada públicamente en la Plaza de Armas de Melipilla, donde se invitó a los hinchas a participar a través de la compra de stickers en la web oficial del jugador. Los premios incluyen desde motos y giftcards hasta camisetas autografiadas por el plantel y por la propia figura de Rodríguez en sus etapas con la Universidad de Chile.

El paso de Matías Rodríguez por el fútbol

La carrera de Matías Rodríguez tuvo un recorrido amplio y diverso en el continente y Europa. Luego de formarse en las divisiones juveniles de Boca, comenzó su trayectoria profesional en Aucas de Ecuador en 2006, donde dejó una primera impresión positiva con goles y regularidad.

Su siguiente etapa fue en LASK Linz de Austria, aunque con poca continuidad, hasta que en 2008 desembarcó en Nacional de Uruguay. Con los tricolores conquistó la liga local en la temporada 2008-09, lo que lo impulsó a dar un salto internacional.

cce2d9e9d4718996f9e522cbba61157368a0b889.jpg

El gran reconocimiento llegó con la camiseta de la Universidad de Chile. En ese club vivió su etapa más destacada entre 2010 y 2013, y luego de un breve paso por Sampdoria y Grêmio, volvió a la “U” para consolidarse como figura. En total, sumó más de 300 partidos y casi 60 goles con el conjunto azul, además de múltiples títulos nacionales e internacionales, incluyendo la Copa Sudamericana 2011.

En Argentina tuvo un breve paso por Defensa y Justicia en 2021, donde se consagró campeón de la Recopa Sudamericana. Actualmente, a sus 39 años, defiende los colores de Deportes Melipilla en Chile, club al que busca sostener no solo dentro de la cancha sino también por fuera, encabezando campañas para su supervivencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ambos son referentes absolutos en sus ligas.

Los únicos 2 futbolistas argentinos que salen 100 millones

En el debut, Argentina ganó por 3 a 1 a Cuba.

Mundial Sub 20: la Selección argentina enfrenta a Australia en busca de su segunda victoria

Chiquito Romero no juega desde 2024 en Boca.

Chiquito Romero lanzó una contundente declaración sobre su inactividad en Boca

Paulo Dybala ilusionó al mundo Boca con su sorpresivo gesto.

El sorpresivo gesto de Paulo Dybala que ilusiona al mundo Boca: "Cosas buenas llegan a quienes esperan"

Gallardo fue cuestionado tras la derrota y eliminación ante Palmeiras.

"Responsable": el ex River que analizó el presente del club y apuntó contra Gallardo

Enzo Pérez podría perderse el duelo ante Racing por el corte en duelo por Copa Libertadores

Alerta en River: la sensible baja de Gallardo para el partido ante Racing por Copa Argentina

Rating Cero

Zaira Nara quedó apuntada tras los Martín Fierro 2025.

Zaira Nara y una interna inédita en Telefe: "Pidió no entrevistar a..."

Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

A pesar de la fama, Nico Occhiato utiliza un perfume de gama media, que igual tiene gran presencia. 

Este es el perfume favorito de Nico Occhiato: a qué huele y cuánto sale

Mantis, un nuevo estreno coreano de este año que está siendo tendencia en Netflix.
play

De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

Llegó a la gran N roja Quiero bailar con alguien, un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella.
play

Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

Una de las ex-Gran Hermano﻿ se encuentra en un dramático momento de salud.

El dramático momento que vive una ex-Gran Hermano: "Pasé cuatro días sin comer..."

últimas noticias

Zaira Nara quedó apuntada tras los Martín Fierro 2025.

Zaira Nara y una interna inédita en Telefe: "Pidió no entrevistar a..."

Hace 7 minutos
Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

Hace 19 minutos
Conocé qué dicen los expertos sobre este comportamiento

Cuál es el verdadero significado de hablar mal de tu ex según la psicología

Hace 19 minutos
Tras el cierre definitivo de Magis TV, ya aparecen opciones legales para ver television gratis.

Adiós a Magis TV: 2 aplicaciones que debés instalar sí o sí en tu televisor

Hace 20 minutos
A pesar de la fama, Nico Occhiato utiliza un perfume de gama media, que igual tiene gran presencia. 

Este es el perfume favorito de Nico Occhiato: a qué huele y cuánto sale

Hace 20 minutos